«التعليم»: امتحانات الثانوية العامة 2022 في موعدها وتعتمد على الفهم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، المنتظر عقدها في 11 يونيو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية قبل عقد الاختبارات بنحو 48 ساعة، وتوفير جميع أدوات التطهير داخل اللجان، إضافة إلى توزيع أجهزة حرارية داخل لجان الثانوية العامة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2022 في مواعيدها المحددة

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد في مواعيدها المحددة سلفا ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وذلك يوم السبت الموافق 11 يونيو المقبل، موضحا أنه لا يوجد أي قرار بتعديل مواعيد الامتحانات، بسبب جائحة كورونا.

ولفت المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الوزارة انتهت تماما من تجهيز جميع تفاصيل الامتحانات، على أن يتم إعلانها للطلاب من خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة المقبلة.

انتهاء الطلاب من تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة

وأضاف أن جميع طلاب الثانوية العامة انتهوا من تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2022، إذ سيؤدي الامتحانات هذا العام نحو 650 ألف طالب وطالبة، منوها بأن الوزارة ستنسق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية لضرورة تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية قبل عقد الامتحانات بنحو 48 ساعة، من خلال تعقيم المدارس التي تحوي على لجان امتحانية، وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

«شوقي»: امتحانات الثانوية العامة تعتمد على الفهم

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي تعديلات على نظام امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدا أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو، وأن الوزارة تسير بخطوات ثابتة في تطوير منظومة الامتحانات في جميع المراحل التعليمية، إذ أنه سيتم إعلان تفاصيل الامتحانات قريبا.