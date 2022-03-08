طلاب وأولياء أمور عن امتحانات الثانوية العامة 2022: عايزينها ورقية

طالب عدد من الطلاب وأولياء أمور، بعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقيًا وليست إلكترونيًا على أجهزة «التابلت»، إلى جانب البُعد عن الأسئلة التي تحتمل «أكثر من إجابة»، لأنها تحول دون تحقيق حلمهم في الالتحاق بالكليات التي يخططون للالتحاق بها، مشددين على سرعة إعلان التفاصيل الخاصة بالامتحانات حتى يتثنى لهم معرفة الشكل النهائي لها والاستعداد بشكل جيد.

بدر علي، طالب في الصف الثالث الثانوي، يتمنى عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقيًا، مبررًا ذلك بأن المدارس غير مجهزة من النواحي التقنية لعقد الامتحانات على أجهزة التابلت، وقال «بدر»، إنّ المدارس منذ بداية العام بدأت تدريب الطلاب على أسئلة الاختيار من متعدد «الموضوعية»، وعقد الامتحانات بأسئلة مقالية يعتبر غير مألوف بالنسبة للطلاب وغير متفق مع فلسفة التدريب التي تتم منذ بداية العام: «الأسئلة المقالية إحنا مش مُدربين عليها أساساً من الأول».

ووصف «بدر»، تأخر وزارة التربية والتعليم في حسم مصير امتحانات الثانوية لهذا العام بالـ«مقلق»: «مش عارف نظام الامتحان هيبقى فيه مقالي ولا لأ، وإحنا عاملين حسابنا على أسئلة تقيس مستويات التفكير بأسلوب الاختيار من متعدد».

«صادق»: أتمنى أن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 موضوعية

وتمنى أسامة صادق، طالب بالصف الثالث الثانوي أن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 اختيار من متعدد لأنها تلغي حدوث أي خطأ في التصحيح، وأضاف لـ«الوطن»: «كل واحد هيكون واخد حقه»، موضحاً أن الأسئلة الموضوعية تسهل عملية التصحيح الإلكتروني وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي سياق متصل، طالبت شيرين حمدي، ولي أمر أحد الطلاب، بوضع خطة واضحة المعالم لامتحانات الثانوية العامة، وعدم التأخر في إعلان القرارات التي تحسم مصير امتحانات 2022، ووضع أسئلة تناسب الوقت المحدد للإجابة على الامتحان والسماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي للجنة الامتحانية.

وأضافت «شيرين»، أنه يجب الاستفادة من سلبيات الدفعة الأولى بالعودة لنظام البوكليت لأنه نظام سهل، وأن يكون الامتحان بنظام الاختيار من متعدد مثل العام الماضي لأن الطلاب اعتمدوا في طريقة مذاكرتهم على هذه النوعية من الأسئلة منذ اعتماد النظام الجديد ولا يوجد وقت للتدريب على المقالي نهائيا.

«الحزاوي»: عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام البوكليت هو الأفضل

وأكدت «داليا الحزاوي»، ولي أمر، أنّ تأخر وزارة التربية والتعليم في إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 يتسبب في القلق والتوتر للطلاب وأولياء الأمور، مفضلة عقد الامتحان ورقيًا لأن الثانوية العامة سنة لا تحتمل وجود أي أخطاء.

وشددت على العودة لنظام البوكليت لأنه أثبت قدرته على الحد من ظاهرة الغش بدرجة كبيرة، ويسهل معه التصحيح وتوفير الوقت والجهد على المصححين، وضرورة عقد الامتحانات وفق أسئلة الاختيار من متعدد لأن الطلاب اعتمدوا في طريقة مذاكرتهم على نماذج أسئلة العام الماضي.

«شوقي»: قريبًا حسم آلية عقد امتحانات الثانوية

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم حسم آلية عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 قريبًا سواء ورقيًا أو إلكترونيًا وحسم طبيعة الأسئلة سواء موضوعية فقط أو موضوعية ومقالية، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية والمصادر الرقمية التي تم توفيرها.