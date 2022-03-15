طرح «معالي ماما» في السعودية بعد سحبه من دور العرض بمصر لضعف الإيردات

تبدأ دور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية الخميس المقبل، عرض فيلم «معالي ماما» للمخرج أحمد نور، وبطولة الفنانة بشرى، وحصل الفيلم على تصريح للعرض تحت لافتة «R12»، أي غير مناسب للأطفال أقل من 12 عامًا، ويأتي الفيلم ضمن مجموعة من الأفلام المصرية المعروضة حاليا في السينما السعودية من بينها «حامل اللقب» و«من أجل زيكو».

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول أم عاملة تدعى «معالي»، ولكنها تواجه تحديات في التعامل مع أطفالها ما بين مسئولياتهم ومسئولية المنصب المرموق الذي تشغله، وهو من تأليف نادر صلاح الدين، وبطولة عدد من نجوم الكوميديا من بينهم بشرى، ومحمود الليثي، ونور قدري، وشيماء سيف، وإيمان السيد وسامي مغاوري، بالإضافة إلى الأطفال نور إيهاب، وسليم هاني وياسين أمير.

عرض «معالي ماما» على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا

وجاء طرح فيلم معالي ماما في السعودية بعد سحبه من دور العرض المصرية في بداية مارس الجاري، بسبب ضعف الإيرادات إذ لم يحقق الفيلم سوى 205 آلاف جنيه خلال فترة لم تتعد أسبوعين، وفي آخر أيامه بدور العرض السينمائي حقق 130 جنيهًا، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وكان منتج ومخرج الفيلم أحمد نور، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر طرح الفيلم على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

أفلام جديدة في دور العرض السعودية الأسبوع الجاري

وتستقبل دور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية، بداية من الخميس المقبل عددًا من الأفلام الجديدة المعروضة على شاشتها، من بينها فيلم الإثارة والحركة «Ambulance» للمخرج مايكل باي بطولة جيك جيلنهال ويحيى عبدالمتين الثاني، وذلك بالإضافة إلى فيلم الرسوم المتحركة «The Bad Guys»، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة مجرمين سابقين من الحيوانات يتعاونون لخداع الناس بأنهم أصبحوا نموذجيين لإخفاء ترتيبهم لعملية سرقة ضخمة.