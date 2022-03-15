حظر تجوال في كييف بعد القصف الروسي للعاصمة الأوكرانية

أعلن رئيس بلدية كييف، اليوم، تطبيق حظر تجوال مدته 35 ساعة في المدينة من مساء اليوم حتى صباح الخميس المقبل، وسط قصف روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية من حين إلى آخر، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

قتيلان وجرحى في قصف روسي على مدنيين

وذكرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق اليوم، أنّ قتيلين على الأقل سقطا جرّاء قصف جوي روسي على العاصمة كييف، استهدف برجا سكنيا، وأسفر القصف عن عدد من الجرحى.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها العشرين منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر يوم 24 فبراير الماضي، شن حملة عسكرية موسعة على إقليم دونباس الانفصالي شرقي أوكرانيا لتحييدها عسكريا ونزع السلاح.