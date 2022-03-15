عاجل.. روسيا تعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة والسيطرة على 10 منظومات جافلين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنّها تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيّرة في أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتابعت أنّ القوات الروسية باتت تسيطر على كامل مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

روسيا تدمر وتسيطر على أهداف أوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية أنّها نجحت في تدمير 136 هدفا استراتيحيا تابعا للقوات الأوكرانية و4 أنظمة مضادة للطائراتن من جهتها قالت القوات الروسية تسليم كامل الأسلحة الأجنبية التي استحوذت عليها لانفصاليي لوغانسك ودونيتسك، وقالت أنّها سيطرت على 10 من منظومات جافلين الأميركية المضادة للدبابات وأسلحة أجنبية أخرى.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها العشرين وسط سقوط مئات الضحايا من المدنيين الأوكرانيين، بالإضافة إلى نزوح ما يزيد عن مليون ونصف لاجئ إلى البلدان المجاورة.