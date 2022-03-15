«جي بي مورجان» تتوقع وصول سعر الذهب إلى 2200 دولار للأوقية

تلقت أسعار الذهب دعماً بفضل زيادة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً، إذ ارتفع إلى ما يزيد على 2000 دولار للأوقية، قبل أيام، ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2020.

توقعات بنك «جي بي مورجان» لأسعار الذهب

وبحسب مذكرة بحثية لـ«بنك جي بي مورجان»، فإنه من المقرر أن تظل أسعار الذهب متقلبة، متوقعاً أن يصل سعر الأوقية إلى 2200 دولار الفترة المقبلة، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وضعف عوائد الفائدة.

ويرى فريق استراتيجية السلع بالبنك، النطاقات السعرية المتوقعة للسلع على النحو التالي: «نفط برنت: 100-185 دولارًا للبرميل، غاز أوروبي 80-250 + يورو/ ميجاوات ساعة، نحاس 9800 - 12000 دولار/ طن متري، ألومنيوم 3300-4700 دولار/ طن متري».

وتابعوا في توقعاتهم: «نيكل 26500-80000 دولار+ / طن متري، ذهب 1800 دولار أمريكي إلى 2200 دولار أمريكي/ أوقية، فضة 22.5-29.5 دولارًا أمريكيًا/ أوقية».

سعر الذهب بالأسواق العالمية

ومن المقرر أن يستفيد منتجو السلع الأساسية في أستراليا وكندا وأمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخسارة المعروض الروسي في الأسواق العالمية، إذ يتوقع «جي بي مورجان»، أن توفر آسيا والشرق الأوسط استقرارًا أفضل بينما ستستفيد أمريكا اللاتينية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقبل أيام تم تخفيض التصنيف الائتماني لروسيا إلى وضع «غير مرغوب فيه» عبر وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، منهم وكالة «ستاندرد آند بورز»، التي خفضت تصنيف روسيا من BBB- إلى BB + في 25 فبراير الماضي ووضعت التصنيف تحت المراقبة الائتمانية مع وجود آثار سلبية.

أسعار الذهب عالميًا

وتبع ذلك تخفيضات في التصنيف إلى غير مرغوب فيه من قبل وكالة «موديز وفيتش» في 2 مارس الجاري، وبالنسبة لشركات الأسواق الناشئة، سيكون الشاغل الرئيسي للشركات الروسية هو التخلف عن السداد بسبب قيود الدفع المحتملة، في حين قد يواجه المصدرون الأوكرانيون اضطرابات تشغيلية أو نضوبًا أوسع للاحتياطيات، بحسب مذكرة البنك.