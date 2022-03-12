اعرفها قبل ما تشتري.. 6 أسباب ترفع أسعار الذهب عالمياً باعتباره ملاذًا آمنًا

كشفت مؤسسة «جولدن بليون» عن جملة من الأسباب التي تؤثر بشكل كبير في أسعار الذهب، وهي أمور قد لا يعلمها المستثمرون في الذهب والمشغولات الذهبية، ولكن يجب أخذها في الاعتبار قبل الشراء.

ارتفاع التضخم

وأضافت «جولدن بليون»، في تقرير لها، أن أهم العوامل المؤثرة على أسعار الذهب التي يجب التركيز عليها، هي ارتفاع التضخم، حيث يعد المعدن الأصفر من أهم الملاجئ الاستثمارية الآمنة وقت التضخم المرتفع كالوقت الراهن، إذ إن الأزمات الاقتصادية والحروب والأوبئة تعد أفضل وقت للاستثمار في الذهب، لكونه أكثر وعاء استثماري آمن.

العرض والطلب

وأشارت إلى أن العرض والطلب يؤثر بشكل كبير على الاستثمار في الذهب، كغيره من باقي السلع، إذ إن ارتفاع الطلب على الذهب يزيد سعره، بالنظر إلى أنّ ثمة فترات من الوقت يزيد فيها الطلب على شراء الذهب، سواء من شركات أو بنوك أو أشخاص.

الدولار محرك أساسي لأسعار الذهب

ولفتت «جولدن بليون» إلى أن سعر الدولار يعتبر محركًا رئيسيًا لأسعار الذهب، حيث يتناسب بشكل عكسي مع سعر الذهب عالميًا معظم الوقت، فإذا ارتفعت أسعار الذهب تتجه أسعار الدولار إلى الهبوط أو الاستقرار والعكس.

سعر الفائدة وأداء البروصات

وأوضحت المؤسسة أن سعر الفائدة تأتي كنتيجة لتأثر سعر الذهب بسعر الدولار، لأن الفائدة في الأساس تؤثر بشكل مباشر على الدولار؛ وبالتالي على أسعار الذهب، كما أن أداء البورصات بعد تحول الذهب لأداة استثمارية، أصبح يتناسب عكسيًا مع مؤشرات البورصات العالمية، فإذا انخفضت المؤشرات ارتفعت أسعار الذهب.

الاضطرابات السياسية والحروب

وتعد الاضطرابات السياسية والحروب بين الدول والأزمات مؤثرًا كبيرًا في أسعار الذهب، مثل الأحداث الحالية بين روسيا وأوكرانيا، وهي ما تسبب عدم استقرار الأسعار وتجعلها صعبة التوقع، كما أنها تؤثر على ارتفاع الأسعار وتزيد الطلب على الذهب، نظرًا لاعتباره آمن لحفظ الأموال.