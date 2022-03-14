توقعات باستمرار هبوط المعدن الأصفر.. لماذا تراجعت أسعار الذهب عالميا؟

شهدت أسعار الذهب تراجعا واضحا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتوقعات برفع أسعار الفائدة، مع زيادة الرغبة في المخاطرة على خلفية الآمال في السلام بين روسيا وأوكرانيا، ما أثر بشكل أكبر في جاذبية السبائك كملاذ آمن.

الأسعار تتراجع 1.33%

وتراجعت أسعار الذهب للعقود الفورية بنسبة 1.33% إلى 1961.98 دولار للأوقية، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1965.4 دولار.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وقالت مارجريت يانج، الخبيرة الاستراتيجية في «DailyFX»، إن أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع أسعار الذهب، هو ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى التوقعات برفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء الماضي، إذ يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في بدء دورة التضييق، وفقاً لـ«CNBC».

وأضافت «يانج»: «بالنظر إلى حقيقة أن روسيا وأكرانيا على استعداد للتحدث، أعتقد أن أسوأ ما في أزمة أوكرانيا قد مضى، من غير المحتمل أن يرتفع سعر الذهب إلى ما بعد أعلى مستوى سابق له في الأسبوع الماضي، أو يصل إلى مستوى قياسي في أي وقت قريبًا».

عوائد سندات الخزانة ترتفع لأعلى مستوى

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، إلى أعلى مستوى في شهر واحد تقريبًا، إذ إنّ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في حدث يستمر يومين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

رفع أسعار الفائدة

يعد الذهب، من الأصول الحساسة للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، وبعد الضغط على طلب الذهب كملاذ آمن، تقدمت الأسهم العالمية، يوم الاثنين الماضي، على أمل الهدوء في الأزمة الأوكرانية حتى مع احتدام القتال.