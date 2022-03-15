«الزراعة»: نتوقع حصاد ما يقرب من 10 ملايين طن قمح «فيديو»

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تتوسع في الزراعات والمحاصيل المنزرعة بشكل عام، مشيرا إلى أن المحاصيل الإستراتيجية لها أهمية كبرى إذ تقوم الدولة بعمل زراعات تعاقدية، أي قبل أن يزرعها الفلاح وهو ما يرفع عنه لمعاناة في أثناء عمليات التسويق، والقمح أحد هذه المحاصيل.

نتوقع حصاد ما يقرب من 10 ملايين طن قمح

وأضاف «القرش»، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «هناك حوافز إضافية لزراعة القمح سنقدمها للمزارعين حتى نشجعهم، وجرى زراعة أكثر من 3.6 مليون فدان، ونتوقع حصاد ما يقرب من 10 ملايين طن قمح سنورد منها ما يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن لوزارة التموين والصوامع التابعة للدولة».

إجراءات أخرى لزيادة إنتاجية فدان القمح

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «زودنا نقاط التجميع كي لا يضطر المزارع إلى السير مسافات طويلة إلى نقاط التوريد بالقمح، واتخذنا إجراءات أخرى لزيادة إنتاج فدان القمح، بالإضافة إلى مشروعات أخرى منها مستقبل مصر ومشروع الدلتا ومشروعات خاصة بتطوير مناطق جنوب الوادي وسيناء».

مشروعات قومية لتطوير المحاصيل الاستراتيجية

وأوضح «القرش»، أن هناك عدة مشروعات قومية لتطوير المحاصيل الاستراتيجية، وتم استنباط أصناف جديدة من القمح حوالي 6 خلال الفترة الأخيرة، مما ساهم في رفع الإنتاج ومواجهة الآفات وتحمل الظروف الصعبة التي لم يمكن القمح يتحملها من قبل»، مضيفا: «طورنا أساليب الزراعة على المصاطب، كي يتحمل القمح مقاومة التغييرات المناخية».

مضاعفة إنتاج القمح في أقل من 10 سنوات

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن إنتاج القمح على المصاطب أمر مهم للغاية: «ضاعفنا إنتاج القمح في أقل من 10 سنوات، ووصل متوسط الإنتاج إلى 20 إردب للفدان، وأحيانا 30 إردب، ووزير الزراعة كرم بعض الفلاحين الذين حسنوا من إنتاجهم».