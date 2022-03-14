«الزراعة»: الحكومة عازمة على خدمة الفلاح.. ورؤية السيسي «ثاقبة»

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل أعضاء الحكومة عازمين على خدمة الفلاح والمزارع المصري، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مستدلًا على ذلك بتوجيه السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لمن يورد للصوامع المصرية.

وأوضح أن الحكومة أقرت زيادة في شهر نوفمبر الماضي، قدرها 100 جنيه على سعر توريد أردب القمح، لتشجيع الفلاح على زيادة الرقعة المنزرعة من المحصول.

الحكومة أقرت زيادة في شهر نوفمبر الماضي قدرها 100 جنيه

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على قناة «صدى البلد»، أنها كانت المرة الأولى في تاريخ الدولة المصرية، أن يتم تحديد سعر التوريد قبل بداية الموسم، حتى يتمكن المزارع من حساب التكاليف والإيرادات المتوقعة، ويتخذ القرار بزراعة القمح وزيادة المساحة المنزرعة وهذه رؤية سياسية ثاقبة.

أوضح «القرش» أن كافة الأجهزة المعنية في الدولة تجتمع للمناقشة، والتباحث حول أفضل الأشكال المحفزة على توريد المواطنين القمح للصوامع المصرية.

التوقعات الأولية للوزارة تفيد بتوريد 5 ملايين طن قمح للدولة

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه سيتم تقديم حوافز عديدة من أجل تشجيع المزارعين، والفلاحين على التوريد، منها مهو متعلق بالأسمدة، أو تشجيع الفلاحين على الزراعة، من خلال تحسين الخدمات المقدمة، وتوفير نقاط تجميع لتقليل التكاليف التي يتحملها الفلاح والمزارع في عملية نقل القمح من مكان لآخر، متوقعًا أن يتم توريد 5 ملايين طن قمح للدولة، يستخدم في إنتاج رغيف الخبز.

في العام الماضي تم توريد 3.6 مليون طن

ولفت إلى أنه في العام الماضي، تم توريد 3.6 مليون طن، من خلال حزمة الحوافز التي تساعد الفلاح على تعظيم الإنتاجية، وتوفير تقاوي ونظم زراعة وري حديث، مع زيادة المساحة المنزرعة.

وتابع أن المساحات المنزرعة من القمح العام الجاري، أكثر من العام الماضي بـ400 ألف فدان، ليصل مساحة الأراضي المنزرعة إلى أكثر 3.6 مليون فدان، بجانب أن الإنتاجية زادت، وضاعفنا حجم الإنتاج نفس وحدة الأرض ووحدة المياه.

كما أن الدولة تعمل حاليًا على توفير أكثر من نقطة تجميع لاستلام محصول القمح، لتوفير النفقات التي يتكبدها المزارع لنقل وتسليم محصوله إلى الشون ومراكز التجميع.