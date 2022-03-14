«الزراعة»: مساحات القمح ارتفعت 250 ألف فدان عن العام الماضي

قال الدكتور رضا محمد علي، رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تحسين الإنتاج النباتي، يتمثل في الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها منتج القمح، فالعام الحالي، يُعد المرة الأولى في تاريخ مصر الذي يصل فيها مساحة مصر من القمح 3 ملايين و650 ألف فدان، بزيادة تصل 250 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن الإنتاج الزراعي والحيواني، يشهدان تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية أيضًا.

قد نصل بالإنتاج المحلي من القمح العام الحالي لـ10 ملايين طن

أضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، ويُعرض على شاشة «DMC»، أنه من المتوقع أن يكون حجم الإنتاج المحلي من القمح العام الجاري من 9 لـ10 ملايين طن، وهناك توقعات في ظل المساحة المنزرعة هذا العام، وأجوائه المثالية أن يتم توريد في صوامع الدولة، ما يقرب من 6 ملايين طن، بعد أن كان يتم توريد 3.5 مليون طن فقط في الأعوام الماضية.

لا يوجد ما يدعو للقلق تجاه المخزون الاستراتيجي من القمح

وأشار رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق تجاه المخزون الاستراتيجي من القمح، نظرًا لتوفر مخزون يتراوح ما بين 4 إلى 5 أشهر، بالإضافة إلى بداية موسم الحصاد الجديد وهو الأمر الذى يكفى حتى نهاية العام الجاري، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن آلية حصول المزارعين على الحافز الإضافي لتوريد القمح في أقرب وقت، و هناك توجها بالتوسع في زراعة القمح وعمل سياسات تحفيزية تدعم الفلاحين.