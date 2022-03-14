«الزراعة» تتابع رفع كفاءة أصولها في الدقهلية وتطمئن على توزيع الأسمدة

أجرى حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية زيارة تفقدية لبعض الأصول المملوكة للوزارة في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع كفاءه الأصول بالوزارة واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق عائد اقتصادي مناسب وتحقيق، التكامل بين أجهزه الدولة المختلفة.

مستشار وزير الزراعة يؤكد ضرورة توزيع الأسمدة على المزارعين باستخدام كارت الفلاح الذكي

جاء ذلك بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنه الزراعة والري في مجلس النواب وبعض أعضاء البرلمان، والمهندس سيد حماد رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالإصلاح الزراعي والمهندس فوزي الحضري مدير مديرية الزراعة في الدقهلية والمهندس ياسر عثمان مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة.

شملت الزيارة محطه الميكنة الزراعية والمجزر الآلي بالسنبلاوين وبعض جمعيات الائتمان والإصلاح بالمركز، وكذلك زيارة محطة البيض بالدقهلية وبعض الأصول التي تم استغلالها ورفع كفاءتها بالإصلاح الزراعي.

وأكّد «صالح» أنَّ جهود ومتابعة رفع كفاءة الأصول واستغلالها الاستغلال الاقتصادي الأمثل مستمرة ودائمة حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، كما شدد على ضرورة توزيع الأسمدة على المزارعين باستخدام كارت الفلاح الذكي وكذا الحيازة الورقية وتحقيق قدر كبير من المرونة، مؤكّدًا استخدام البطاقة الزراعية الورقية هو وضع استثنائي هذا الموسم وعلى جميع المزارعين سرعة استلام الكارت الذكي.

نائب: قطاع الزراعة يشهد طفرة على صعيد الخدمات

ومن جهته، أكّد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة أنَّ ما تحقق على أرض مصر من مشروعات تنموية وخدمية أساسها توفير حياة كريمة للمصريين، مؤكداً أن قطاع الزراعة يشهد طفرة على صعيد الخدمات المقدمة للمزارعين وهو ما يعكس رغبه القيادة السياسية في توفير غذاء أمن وصحي للمواطنين

وفي نهاية الجولة، أكّد مستشار وزير الزراعة للمتابعة على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بضرورة الاستماع لشكاوى المزارعين والمربين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها مشيرا إلى أنَّ تلك الجولات مستمرة ولن تتوقف لتحقيق المستهدف منها وأن التعاون بين الوزارة والسلطة التشريعية مستمر ودائم.