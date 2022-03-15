روسيا: اتفقنا مع إيران على عدم الخضوع للعقوبات الغربية على موسكو

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إنّ موسكو أبرمت اتفاقا مع وزير الخارجية الإيراني، ينص على أن ترفض إيران الخضوع للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا جرّاء الحرب مع أوكرانيا، وفقا لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

اتفاق بزيادة حجم التبادل التجاري بين موسكو وطهران

وأشار سيرجي لافروف إلى أنّ بلاده اتفقت مع طهران على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وأضاف أنّ مواقف موسكو وطهران تتطابق في المحافل الدولية.

ومن جهته أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنّه بصدد اعتماد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل قطاع الطاقة والسلع الكمالية ومنتجات الصلب، بالتزامن مع اقتراب دخول الحرب الروسية الأوكرانية الأسبوع الثالث منذ بدء شن الحملة العسكرية على أوكرانيا.