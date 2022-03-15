إحالة أوراق أب خنق طفله وألقاه بمصرف في الشرقية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق أب متهم بقتل طفله خنقًا، وإلقاء جثته في مصرف للتخلص من منها إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامه نظير الجريمة التي ارتكبها.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسني بشرى، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد محمد غريب.

تفاصيل مقتل طفل على يد والده في منيا القمح

بدأت أحداث القضية رقم 43529 لسنة 2021 جنايات مركز منيا القمح والمقيده برقم 391 لسنة 2021 جنایات كلي جنوب الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد ضبط «عماد. ح . ر . ع . ح»، 31 عامًا سائق كلارك بالعاشر من رمضان مقيم بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بتهمة قتل ابنه الطفل «يوسف» 7 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منه بقتله، وتحين الفرصة لذلك، حتى واتته، لتنفيذ ما سولت له نفسه ورسخ في وجدانه، واقتاده بالدراجة النارية قيادته إلى حيث مكان الواقعة فسنحت له الفرصة لتنفيذ ذلك، بعد أن توارى عن أعين المارة فدلف به لداخل أرض زراعية، وما أن طفر به حتى أطبق بكلتا يديه على عنقه؛ فأزهق روحه، ووضعه داخل جوال بلاستيكي وألقاه في مصرف مائي للتخلص من جثته حتى لا يفتضح أمره.

كيف استدرج الأب ابنه لخنقه؟

وتبين أن المتهم انفصل عن زوجته والدة الطفل بسبب خلافات بينهما، وتركت زوجها رفقة والدتها، واعتادت زيارة صغيرها بمنزل والدتها، بالإضافة لوجود خلافات حول إثبات نسب الطفل، وعُقدت جلسة عرفية رفقة لحل النزاع القائم بين جدة الطفل المجني عليه وبين المتهم بشأن إثبات قيده بالسجلات الرسمية، ونفاذًا لذلك الحل الودي اصطحبت جدة الطفل المجني عليه، والتقيا مع المتهم أمام الوحدة الصحية بسنهوت، فدلف الأخير رفقة الطفل المجني عليه بمفردهما لداخل الوحدة، ثم عاد وأبلغها بعدم إتمام الإجراءات لعدم تواجد الموظف المختص، وغافلها المتهم واصطحب الطفل المجني عليه بدراجته البخارية وفر هاربًا.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.