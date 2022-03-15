عرض خاص لأحدث أفلام توم كروز بمهرجان كان السينمائي

يعرض مهرجان كان السينمائي فيلم «Top Gun: Maverick» للنجم الأمريكي توم كروز، إذ يتمّ طرحه للمرة الأولى في عرض خاص ضمن فعاليات الدورة الـ75 من المهرجان التي ستنطلق في الفترة من 17 مايو إلى 28 مايو المقبل، ومن المقرر أن يتم الكشف عن المجموعة الكاملة للأفلام المشاركة في المهرجان في الأسبوع الثالث من أبريل.

وكان مدير مهرجان كان السينمائي تييري فريمو، يسعى لعرض الفيلم منذ 2020، وبالفعل حصل على موافقات لعرض الفيلم في قسم خارج المسابقة، قبل أن تؤدي جائحة كورونا لتغيير موعد إصدار الفيلم، وهو الذي تسبب في تأجيل موعد طرحه عدة مرات قبل أن يتم الاستقرار على 27 مايو المقبل لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

توم كروز يعود لـ«Top Gun» بعد 36 عامًا

ويعتبر فيلم «Top Gun: Maverick» هو الجزء الثاني من فيلم «Top Gun» الذي تم تقديمه للمرة الأولى في 1986، ويعود توم كروز لأداء نفس الدور الذي قدمه منذ 36 عامًا، ويتولى إخراج جوزيف كوسينسكي، ويشارك في بطولته مايلز تيلر، وجينيفر كونيلي، وجون هام، وجلين باول، ولويس بولمان، وداني راميريز، ومونيكا باربارو، وإد هاريس وفال كيلمر.

كورونا وتضارب المواعيد وراء تأجيل طرح «Top Gun: Maverick»

بدأ تطوير الفيلم في عام 2010، عندما قدمت شركة «باراماونت بيكتشرز» عرضًا لجيري بروكهايمر وتوني سكوت لعمل تكملة لـ«Top Gun»، كما تلقى كريستوفر ماكواري عرضًا لكتابة سيناريو الجزء الثاني، ولكن بدأ التصوير رسميًا في أبريل 2019، بمدينة سان دييجو كاليفورنيا، وانتهى في شهر يوليو من العام نفسه.

وحددت الشركة المنتجة شهر يونيو من عام 2020 لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم، وتعرض الفيلم لسلسلة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى تضارب موعد طرح مع أفلام أخرى، كان آخرها في سبتمبر الماضي، عندما أجلت الشركة موعد طرحه من نوفمبر 2021 إلى مايو 2022.