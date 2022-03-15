بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية والاتحاد العربي للمعارض لإحياء الصناعة

وقعت غرفة الحرف اليدوية برتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات التابع لمنظمة الوحدة الاقتصاديه، حيث يستهدف البرتوكول دعم العلاقات الثنائية وإحياء الحرف اليدوية ودعم القطاع بصورة دائمة.

شارك فاعليات التوقيع حماده العادلي رئيس غرفه الحرف اليدوية واسماعيل مصطفى وكيل الغرفه و محمد النشار وكيل الغرفه والساده اعضاء مجلس اداره الغرفه ، كما حضر التوقيع محمد كزارة أمين عام الاتحاد العربي للصناعات الجلدية وتم التوقيع من جانب ممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة، ومحمود الجراح الأمين العام للإتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدوليه.

الشربيني: البروتوكول يستهدف إحياء تراث الحرف اليدوية العربية

من جانبه، قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة، أن البرتوكول يستهدف إحياء تراث وحضارة الحرف اليدوية العربية في جميع الدول من خلال مشاركتها بالمنتجات الحرفيه بالمعارض التي يتم تنظيمها من قبل الاتحاد ، مع التعاون المشترك بكافة المؤتمرات الاقتصاديه لدفع السياسات التنموية الاقتصاديه والاجتماعيه ، العمل على تنفيذ البروتوكول من البداية قام به م / محمد عبد الموجود عضو هيئة المكتب

وأشار الشربيني، أن البرتوكول يستهدف تطوير خدمات قطاع المعارض وتبادل المعلومات التجاريه و الصناعية، مع دعم إقامة المعارض المتخصصة، وتبادل الاستشارات والدراسات المشتركة الخاصة بالمجال الصناعي لقطاع الحرف اليدوية، مضيفا علي أن البرتوكول يدعم جمع ونشر المعلومات التجارية وتنمية قواعد المعلومات الصناعية التي تنتمي الي قطاع الحرف اليدوية المشتركة، وتبادل المعلومات حول المعارض والأسواق بمختلف الدول العربية، مع ربط رجال الأعمال بين مختلف دول الاتحاد الاقتصادي.