غرفة الحرف اليدوية تدشن ورش عمل لصناعة الفخار والمنسوجات في قنا وسوهاج

شاركت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، في ورشة العمل الخاصة بصناعة الفخار ومنسوجات أخميم بمحافظتي «قنا وسوهاج»، في إطار تنفيذ برنامج البنك الدولي مع وزارة التنمية المحلية لتنمية الصعيد بالتعاون بين البنك والحكومة المصرية.

اجتماعات للنهوض بالحرف اليدوية وتذليل التحديات

وتناولت الورش وضع الخطة الاستراتيجية للنهوض بهذه الحرف وتم عمل مجموعات عمل لمناقشة التحديات وأهم المعوقات التي تواجه 110 أسر من التكتل الخاص بحرفة الفخار في قنا وحرفة المنسوجات بأخميم في سوهاج.

وكان حماده العادلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات اليدوية، أناب محمد حمدان رئيس شعبة المنسوجات بالغرفة بتمثيل الغرفة بالورش، والتي شارك فيها مسؤولو التكتل من البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية وغرفة الصناعات اليدوية ومركز تحديث الصناعة ومحافظة قنا و محافظة سوهاج وعدد كبير من أعضاء التكتل.

وتطرقت الورشة، إلي أهم المعوقات التي تواجه هذه الحرف والتي تعود لعهد الفراعنة وأبرزها عدم وجود مكان يضم جميع العاملين بهذه الحرف.

من جانب آخر طالب أحمد السيد من كبار أعضاء تكتل الحرف اليدوية والذى ورث الحرفة عن أجداده قبل 75 عاما، بالتدخل لإنهاء تخصيص قطعة أرض بالطريق الصحراوي الشرقي بين الأقصر ودندره كان محافظ قنا السابق اللواء عادل لبيب قد خصصها لهذه الحرفة قبل ثلاثة عشر عاما، فيما عرضت مجموعات العمل المختلفة مشكلة عدم وجود أي كيان رسمي لهم من جمعيات أو مؤسسات اجتماعية وتم توضيح أهمية إنشاء كيان رسمي للمشاركة فى خدمات غرفة الصناعات اليدوية.