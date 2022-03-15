السيسي يوجّه بتنويع مصادر السلع الغذائية وزيادة مخزونها لـ6 أشهر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الغذائية

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، حيث عرض وزير التموين في هذا الإطار، موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكدا توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين.

ووجّه الرئيس السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر، كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار.

وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وتسعيره، على أن تتولى وزارة التموين توفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، ويتولى مباحث ومفتشي التموين التأكد من التنفيذ.

حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح

كما وجّه الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، والإعلان عنه في أقرب وقت.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنّه في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وجّه الرئيس بالتنسيق بين الجهات المعنية كافة، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق «تحيا مصر»، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية.