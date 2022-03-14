«الداخلية» تبدأ عرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة «كلنا واحد»

عقدت وزارة الداخلية، عددا من الاجتماعات مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية، تمهيدا لإطلاق المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واتفقت الوزارة مع التجار، على توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية، في إطار المبادرة وبأسعار مخفضة، ولمدة شهر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ60% ضمن مبادرة «كلنا واحد»

وجهزت الشركات التجارية، والسلاسل الكبرى المشاركة في المبادرة، كميات كبيرة من السلع، لتلبية احتياجات المواطنين منها، وبجودة عالية.

وعبر ممثلو هذه الشركات، عن تأكيدهم بإمداد المبادرة بكل السلع الضرورية، وبأسعار قريبة من أسعار التكلفة المباشرة، لرفع العبء عن المواطنين.

وتنطلق فعاليات مبادرة «كلنا واحد»، غدا الثلاثاء الموافق 15 من شهر مارس الجاري، وتعرض فيها السلع بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 60% على مستوى جميع المحافظات.

وتأتي أهمية المبادرة للمواطنين، في ظل متغيرات اقتصادية محلية ودولية، تحتاج إلى تكاتف الجهود للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.