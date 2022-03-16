للترقي.. بدء التسجيل لتدريب معلمي القاهرة والشرقية وأسيوط وديوان الوزارة

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء 16 مارس، تلقي طلبات التسجيل لتدريب المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021، للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين للترقي، في ثلاث محافظات جدد والعاملين في ديوان عام وزارة التربية والتعليم.

تدريب المعلمين المرشحين للترقي عن بعد علي منصة المعلم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيبدأ اليوم الأربعاء التسجيل لتدريب معلمي 3 محافظات جدد (القاهرة والشرقية وأسيوط وديوان الوزارة)، عن بعد عبر المنصة الرئيسية «منصة المعلم»، وفقاً للجدول الذي وضعته وزارة التعليم التربية والتعليم بمواعيد التدريب لجميع المحافظات.

وأوضحت وزارة التعليم، أن التسجيل يستمر لمدة 3 أيام على رابط منصة المعلم، على أن تبدأ يوم السبت الموافق 19 مارس الجاري حتى يوم الاثنين من نفس الشهر تدريب معلمي محافظات أسوان وسوهاج، مشددة على الالتزام بالمواعيد المحددة من الوزارة.

التعليم توجه المعلمين المرشحين للترقي بقراءة الإرشادات قبل التسجيل

ووجهت الوزارة، المعلمين المرشحين للترقي، قراءة الإرشادات الخاصة بالتسجيل، قبل الدخول على المنصة الرئيسية منصة «المعلم» وهي كالتالي:-

- تحري الدقة أثناء تسجيل البيانات المعلمين المرشحين للترقي طبقاً لصحيفة الأحوال الإلكترونية الخاصة.

- الاحتفاظ بكود الحجز وكلمة المرور لنتمكن من الذهاب لصفحة الدخول ودخولك كمستخدم لحجز برنامج تدريبي.

- لا يتم البدء للدخول على تلك الاسئلة الا بعد الاطلاع على المصدر المتاح (فيديو - مادة علمية - ملخص).

- عند بدء الأسئلة لا يمكن الرجوع إلى مصدر النشاط مرة ثانية ولا بد من الإجابة على الأسئلة.

-في حالة غلق البرنامج التدريبي أثناء بدء الأسئلة لا يمكن العودة لذلك النشاط مرة اخرى.

- عند وقف البرنامج وغلقه بسبب انقطاع الإنترنت أو التيار الكهربائي او غلق البرنامج والخروج من المنصة من قبل المعلم ،يستكمل من حيث توقف بمجرد عودة الدخول مرة أخرى للبرنامج في نفس اليوم.