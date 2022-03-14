تفاصيل حقيبة «التعليم» التدريبية للمشروعات القومية: لرفع روح الانتماء

أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين خلال خطاب مرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، عن إعداد حقيبة تدريبية خاصة بالمشروعات القومية للدولة المصرية لتعميمها على مديري المدارس الابتدائية والإعدادية بهدف تنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب.

تنفيذ الحقيبة التدريبية لمعلمي المواد الأساسية خلال 3 أيام

وقال نائب وزير التعليم، خلال خطابه المرسل للمديريات التعليمية، بالإشارة إلى الاجتماع الذي تم عقده أمس الأحد، مع مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وممثل عن الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديري التدريب ببعض المديريات التعليمية، لعرض ومناقشة آليات التعديل الذي خلال إدارة التدريب بمديرية القاهرة التعليمية للبرنامج الزمني للحقيبة التدريبية الخاص بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي «فنيات صياغة المفردات الاختبارية» لمعلمي المواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي» لتكون 3 أيام تمهيداً لتنفيذها على مستوى جميع المديريات.

حيث يتضمن اليوم الأول قياس نواتج التعلم المعرفية، واليوم الثانى بناء المفردات الاختبارية، بالإضافة إلى اليوم الثالث بناء الاختبار التحصيلى، والاتفاق على آليات تنفيذ الحقيبة في جميع محافظات الجمهورية.

20 مارس اجتماع مع مديري التعليم لتعميم الحقيبة التدريبية

ووجه نائب الوزير للمديريات التعليمية بحضور مدير التعليم العام بكل مديرية لمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأحد الموافق 20 مارس الجاري في تمام الساعة 9 صباحًا لحضور اجتماع لتعميم الحقيبة التدريبية وأيضا تعريفهم بحقيبة فنيات صياغة المفردات الاختبارية.

وقال حجازي، إن هذا الإجتماع لتعميم آلية تنفيذ الحقيبة التدريبية، وكذلك عرض إدارة التدريب بمحافظة الدقهلية للحقيبة التدريبية الخاصة بالمشروعات القومية للدولة المصرية باستهداف مديري المدارس الإبتدائية والإعدادية لتنمية روح الولاء والانتماء لدي الطلاب.