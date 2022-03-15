الجمهور ينتظر الحلقة الأخيرة من «منورة بأهلها».. والمؤلف: مدتها 80 دقيقة

ينتظر مشاهدو مسلسل «منورة بأهلها» الحلقة العاشرة والأخيرة من حكاية «قصاقيص صور» للمخرج يسري نصرالله، المقرر عرضها في تمام الساعة الـ11 مساء من مساء اليوم على إحدى المنصات الإلكترونية، وبالرغم أنَّه تمّ كشف لغز مفتل المصور «مهاب» في الحلقة الماضية إلا أن نهاية الحلقة شهدت علامات استفهام أكبر ينتظر المشاهدين حلها في الحلقة الأخيرة.

مجموعة كبيرة من الأسئلة ينتظر الجمهور الإجابة عليها الليلة في مسلسل منورة بأهلها الحلقة العاشرة، بداية من طبيعة العمل الذي تستخدم فيه سلوى شاهين (ليلى علوي) الأطفال الرضع الذين تنتزعهم من أمهاتهم، وما مدى تورط باكينام زوجة آدم وكيل النيابة (أحمد السعدني) في النشاط الإجرامي الذي تعمل به «سلوى»، وما علاقة أشرف (علاء حسني) صديق آدم بالعصابة ونشاطها بعدما يجد صورة تجمعه بهم، وهل سيكشف عادل (باسم سمرة) كل الأسرار مقابل الحماية.

الجمهور قبل عرض مسلسل منورة بأهلها الحلقة العاشرة: «مش عايزنها تخلص»

وكشف المؤلف محمد أمين راضي أنَّ الحلقة العاشرة تأتي بعنوان «سهرت منه الليالي» وذلك عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، وتقترب المدة الزمنية للحلقة لـ80 دقيقة، قائلًا: «الليلة إن شاء الله، الصورة العاشرة والأخيرة من القضية الأولى: قصاقيص صور من مسلسل منورة بأهلها، أرجو إنها تكون مشاهدة ممتعة».

وتفاعل مشاهدو المسلسل مع تدوينة مؤلف المسلسل، إذ قال أحد المتابعين: «امتعتنا متعة لا حدود لها، صراع في الدماغ بعد كل حلقة من كتر الألغاز، صحيح الألغاز عمالة تتحل مع قرب انتهاء الحلقات، بس بجد الواحد مش عايز المسلسل يخلص»، وأضاف آخر: «محمد أمين راضي دائما الرهان الكسبان ودائما غير تقليدى وبعيد كل البعد عن الكليشيهات الدرامية المملة»، وعلقت إحدى المتابعات على «تويتر»، «المسلسل يلخبط المخ من جماله والإبداع اللي فيه غموض ورموز وصور ناقصة وفك الرموز كأن المشاهد بيركب لعبة بازل طول الحلقات، يستحق يتشاف 20 مرة».

قصة وأبطال مسلسل منورة بأهلها

وتختتم الحلقة العاشرة من مسلسل منورة بأهلها رحلة وكيل النيابة «آدم» في البحث عن قاتل المصور «مهاب منير» الذي عثر رجال الشرطة عليه مقتولا مرتين في ليلة واحدة، ولم يجد دليلا على القاتل سوى صندوقا من الصور الممزقة ليعيد تجمعها أملا في أن تكوم خيطا لحل الجريمة، ولكنها تصبح علامات استفهام أكبر من جريمة القتل.

«منورة بأهلها» من إخراج يسري نصر الله في تجربته الدرامية الأولى، وتأليف محمد أمين راضي، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم: ليلى علوي، وغادة عادل، وأحمد السعدني، وباسم سمرة، ومحمد حاتم، وناهد السباعي، وعباس أبو الحسن، وسلوى خطاب وعمر زريق.