عاجل.. رئيس النواب يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لدولة الكويت

عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة رسمية إلى دولة الكويت على رأس وفد من مجلس النواب.

نشاطاً مُكثفاً للوفد البرلماني المصري

وشهدت الزيارة نشاطًا مكثفًا للوفد البرلماني المصري، تضمن عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب سلسلة من المباحثات المُوسعة مع كل من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ صباح الخالد الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكويتية

وتناولت تلك المُباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكويتية في كل المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، كما تم استعراض أبرز التطورات الإقليمية والعالمية، وسبل تنسيق المواقف المصرية – الكويتية في القضايا محل الاهتمام المشترك.