بعد واقعة «خناقة» طلاب القاهرة.. اعرف لائحة الانضباط المدرسي

أثارت واقعة الشجار الذي نشب بين الطلاب والمعلمين في إحدى المدارس بالقاهرة، أمس، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تداول الطلاب مقاطع الفيديو، ومنعت المدرسة التصوير، وحذفت الفيديوهات من الهواتف، ورغم ذلك جرى تسريبها.

عقوبات متوقعة للمسئولين

وفي هذا السياق، أوضح محود الحديدي، المحامي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن لائحة الانضباط المدرسي، الصادرة بالقرار الوزاري 287 لسنة 2016، تحتوي على بعض العقوبات التي من المتوقع أن تطبق على المسئولين عن هذا الشجار، مؤكدا أن هذه اللائحة تأتي لأجل الحفاظ على سير العملية التعليمية في المدارس بنظام وآمان.

وأضاف أنه في حالة استخدام العنف ضد العاملين بالمدرسة، سواء كان ذلك من قبل ولي الأمر أو الطالب، يعالج الأمر وقتها عن طريق فصل الطالب من أسبوع إلى اثنين، وتوقيع تعهد على الطالب وولي الأمر بعدم تكرار الواقعة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدي، كما جاء في اللائحة أن ينقل الطالب من المدرسة، وإذا تكرر نفس الفعل في المدرسة التي نُقل الطالب لها، يفصل من المدرسة لمدة شهر، ولو كان في المرحلة الثانوية، يفصل لمدة عام دراسي كامل.

إتلاف ممتلكات المدرسة

وتابع المحامي أن اللائحة تعاقب على إتلاف ممتلكات المدرسة، مثل الكتابة على الجدران أو كسر النوافذ، وغيره، ويجرى استدعاء ولي أمر الطالب وإجباره على دفع تعويض أو إصلاح ما جرى إفساده، وإذا لم يلتزم يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ثمن المتلفات.

وأشار إلى أن اللائحة نصت على: «في حالة سوء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل الهاتف أو الحاسوب المحمول يجرى إمضاء تعهد كتابي، إلى جانب مصادرة الجهاز حتى نهاية العام، كما يستدعى ولي الأمر ويمضي أيضا على تعهد كتابي بعدم تكرار المخالفة»، مضيفا أن هذا يمكن أن يطبق على الطلبة الذين قاموا بتصوير الواقعة.