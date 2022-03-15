روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته

أعلنت قناة «روسيا اليوم» أن موسكو فرضت عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك في إطار الرد الروسي على العقوبات الأمريكية التي فُرضت على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا والتي تستمر لليوم العشرين.

الخارجية الروسية تعلن العقوبات على بايدن وبلينكن

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه تم إدراج رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قائمة العقوبات، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

واشنطن تعارض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية بشدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتعتبر واشنطن الحليف الأقوى لكييف من خارج أوروبا.

وتؤكد موسكو في المقابل أن العملية العسكرية في أوكرانيا تهدف لحماية أمنها وكذلك سكان منطقة دونباس.