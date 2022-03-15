حرب قوانين تشهدها روسيا وأوكرانيا

مدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فرض قانون الطوارئ شهرا إضافيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية التي تشهدها بلادها منذ 24 فبراير الماضي، فيما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يسمح لشركات الطيران في بلاده استخدام الطائرات التي كانت تستأجرها من دول العقوبات، وترخيصها والتصرف بها حسب القوانين والمعايير الروسية المرعية.

ويصل عدد الطائرات من طرازي «بوينج» و«إيرباص» إلى أكثر من 700، وجميعها الآن في المطارات الروسية بانتظار إعادة تشغيلها على الخطوط الروسية وخطوط البلدان الصديقة.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين،وقع قرارا بمنع تصدير الحبوب إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي حتى 30 يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة «الخارجية الروسية»، ماريا زاخاروفا، إن القضية الجنائية المفتوحة ضدها في أوكرانيا تدل على انفصال نظام كييف عن الواقع.

65 شخصا روسيا تتهمهم سلطات كييف بالمساس بوحدة الأراضي الأوكرانية

وكانت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، أعلنت في وقت سابق، فتح قضايا جنائية ضد عدد من المسؤولين الروس، بمن فيهم زاخاروفا، وقالت المسؤولة الأوكرانية، إن إجمالي عدد المسؤولين الروس الذين تتهمهم سلطات بلادها بالمساس بوحدة الأراضي الأوكرانية، وصل إلى 65 شخصا.

وذكرت «روسيا اليوم»، انه من بين المسؤولين الذين تم فتح القضايا ضدهم قائد القوات الجوية الفضائية الروسية سيرجي سوروفيكين، وقائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيجور كيريلوف.

من جانبه، قال المدير العام لوكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس»، دميتري روجوزين، لراديو «سبوتنيك»، إنه لا يستبعد استخدام موسكو محطتها المدارية الجديدة لأغراض عسكرية في ظل الوضع الجيوسياسي المعادي للبلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، هاتفيا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الوضع حول أوكرانيا، وسبل إجلاء الأتراك من هناك.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن اعتماد الغرب على روسيا اقتصاديا سيزيد من ابتزاز بوتين لـ الغرب، مشيرا لصحيفة «التلجراف» البريطانية، إلى إسراف الغرب بالاعتماد على الغاز والنفط الروسيين.

«جونسون»: الغرب أخطأ لعدم محاسبة موسكو لاجتياحها القرم في 2014

وأضاف جونسون، ان الغرب أخطأ لعدم محاسبة موسكو لاجتياحها جزيرة القرم في 2014، وتابع المسؤول البريطاني قائلا، إنه يجب على الغرب وقف اعتماده على الرئيس الروسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت الاستخبارات البريطانية، قالت في وقت سابق، إن روسيا تبحث عن ذريعة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية لتبرير عمليتها في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه لا مؤشرات تدعم اتهامات موسكو لـ «كييف» النية باستخدام أسلحة كيماوي.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، رحبت في وقت سابق، بمعلومات تحدثت عن دعم إسرائيل للعقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى مواصلة العمل مع الشركاء والحلفاء للضغط على بوتين.

واشنطن تصف انحياز بكين لـ «موسكو» بـ المقلق للغاية

بدورها، قالت الولايات المتحدة، إن انحياز بكين لـ «موسكو»، مقلق للغاية، وجاءت التصريحات الامريكية على لسان مسؤولة أمريكية كبيرة للصحفيين، طالبة عدم ذكر اسمها، عقب مباحثات أمريكية صينية رفيعة المستوى في العاصمة الإيطالية «روما».

وأكدت المسؤولة الأمريكية، أن المباحثات مع الصينيين لم تسهم في خفض التوتر في أوكرانيا، واصفة لقاء جمع مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني «يانج جيشي» بـ مفعما وصريحا للغاية، وأوضحت المسؤولة الأمريكية،ان اللقاء كان قيد التحضير منذ ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق، حذر ساليفان، الصين، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن بلاده أبلغت بكين، بأن واشنطن لن تقف متفرجة أو تسمح لأي دولة بتعويض روسيا الخسائر التي تكبدتها جراء العقوبات الاقتصادية.