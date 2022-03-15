آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا..تدمير مطار «دنيبرو» وحظر تجوال في كييف

لليوم العشرين على التوالي، لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، وفي تطورات آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، أعلن رئيس بلدية «كييف»، اليوم الثلاثاء، أنّ العاصمة الأوكرانية ستخضع لتطبيق حظر تجوال يبدأ من مساء اليوم حتى صباح الخميس المقبل، بما يعادل 35 ساعة، وجاء القرار بعد ما يزيد عن أسبوعين من الحصار الذي فرضته قوات الجيش الروسي على المدينة، وتزامن ذلك مع قصف جوي كثيف لأماكن عسكرية ومدنية، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا

وحول تطورات آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، قالت الحكومة الأوكرانية أنّ شخصين مدنيين قتلا بينما أصيب آخرون جرّاء قصف جوي روسي استهدف بناية سكنية في العاصمة كييف، وشملت آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا تدمير مطار دنيبرو الأوكراني بعد استهدافه بعدّة غارات روسية مكثفة.

زيارة ثلاثية إلى كييف ولقاء زيلنسكي

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية»، اليوم، أنّ رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا، بصدد زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، ولقاء الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، وفقاً لبيان أصدرته الحكومة البولندية اليوم، وقالت التشيك إنّ الهدف من الزيارة في الأساس دعم أوكرانيا والتأكيد على أنّ دول الاتحاد الأوروبي والمنظمة ككل تقف إلى جانبها ضد الهجمات الروسية على أراضيها، على حد قولهم.

روسيا تعلن إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً اليوم، قالت فيه أنّ قوات الجيش الروسي تمكنت من إلحاق خسائر بالقوات الأوكرانية، إذ نجحت في إسقاط 6 طائرات مسيّرة خلال الليلة الماضية، وباتت تسيطر على كامل مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا، وأضافت «الدفاع الروسية»، أنّ العملية العسكرية نجحت في تدمير 136 هدفا استراتيجيًا للجيش الأوكراني بالإضافة إلى 4 أنظمة مضادة للطائرات، كما سيطرت على 10 من منظومات جافلين الأمريكية المضادة للدبابات وأسلحة أجنبية أخرى.