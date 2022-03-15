أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال.. احجز تذكرتك أون لاين الآن

أيام قليلة تفصلنا عن مباراة مصر والسنغال في ذهاب التصفيات الأفريقية الأخيرة والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2022؛ ما جعل عشاق الساحرة المستديرة والراغبين في مشاهدة المباراة من داخل المدرجات يبحثون عن أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال، التي تقام يوم 25 مارس الجاري؛ ليعلن الاتحاد المصري عن فتح باب حجز التذاكر اليوم الثلاثاء.

وحرصا من بوابة «الوطن» على توفير ما يحتاج إليه المواطنون والمتابعون والقراء ويبحثون عنه، نقدم من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال وفق ما أعلنه اتحاد الكرة المصري، والتي جاءت كالتالي:

أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال

وحدد اتحاد الكرة المصري أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال بعدة فئات مختلفة، وجاءت تلك الأسعار كالتالي:

- سعر التذكرة الواحدة في المقصورة 2000 جنيه.

- سعر التذكرة الواحدة في مدرجات الدرجة الأولى 600 جنيه.

- سعر تذكرة الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

- سعر التذكرة الواحدة للدرجة الثانية 250 جنيها.

- سعر التذكرة الواحدة للدرجة الثالثة 100 جنيه.

وتتيح منصة تذكرتي للمواطنين خدمة حجز التذكرة إلكترونيا؛ للتسهيل عليهم دون للتوجه إلى الاستاد لحجز التذكر، وعلى الراغبين في حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال الحجز من هنـــــــــــــــــــــا، كما حددت وزارة الشباب والرياضة عدد المتفرجين والمتاح لهم حجز تذاكر المباراة، ليصل إلى 60 ألف متفرج باستاد القاهرة الدولي.