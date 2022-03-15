التنمية المحلية: نتعامل مع محتكري السلع في الأسواق بمنتهى الحسم والحزم

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، ومعاون الوزير، عن جهود الحكومة وأجهزة الدولة المعنية، من أجل ضبط الأسعار، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع موجة في ارتفاع الأسعار عالميًا، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، تكثف حملات الرقابة على المحال والأسواق، من أجل التصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الأساسية عن الأسواق، أو تخزينها للمضاربة وزيادة أسعارها.

متابعة دورية لحركة الأسواق بالمحافظات لإحكام الرقابة

أضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «DMC»، أنه يجرِ التعامل في مثل هذه الحالات بمنتهى الحسم والحزم، وفقًا للإجراءات القانونية الموجودة، فضلًا عن أن هناك متابعة دورية لحركة الأسواق بالمحافظات لإحكام الرقابة ومنع التلاعب بالتنسيق بين وزارة الداخلية والتموين والتجارة الداخلية، والجهات الرقابية المعنية على مستوى الجمهورية، وتفعيل اليات التواصل مع المواطنين لتلاقي شكاوى التعاملات في الأسواق عن طريق الخط الساخن.

«صوتك مسموع» تستقبل شكاوى المواطنين ضد غلاء الأسعار

أشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، ومعاون الوزير، إلى أن كل محافظة من محافظات الجمهورية يوجد بها خطوط ساخنة يتم التواصل عليها، فضلًا عن أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وجه بتلقي غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع غرفة عمليات «صوتك مسموع» شكاوى المواطنين ضد غلاء الأسعار عبر «الواتس آب» على الرقم التالي 01150606783، والخط الساخن 15330، بالإضافة لصفحة الفيس بوك «صوتك مسموع»، وإيميل الوزارة Info@mld.gov.eg.

احذروا الوقوع فريسة لاستغلال الوسطاء والتجار

وأوضح الدكتور خالد قاسم، أن وزارة التنمية المحلية تكثف حملات التوعية لعدم وقوع المواطنين فريسة لاستغلال الوسطاء.