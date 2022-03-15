الأهالي يشيعون عروس قليوب «ضحية الـ5 جنيه» على يد عريسها (فيديو)

شيع أهالي قرية «بلقس»، بدائرة مركز قليوب في محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، جثمان العروس التي أنهى عريسها حياتها في مشاجرة بينهما، بسبب مصروف البيت، وعبر الأهالي عن حزنهم على العروس القاصر، التي لقيت مصرعها بعد 20 يوماً فقط من زفافها، رغم أنها لم تعش طفولتها.

وأكد عدد من أهالي القرية أن العروس الضحية كانت تتمتع بسمعة طيبة جداً، ومن أسرة متوسطة الحال، مطالبين بالقصاص العادل من قاتلها.

القبض على العريس ووالدة العروس الضحية

وتمكنت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية من كشف غموض العثور على جثة فتاة داخل احد العقارات بمنطقة بلقس، دائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، الذي قام بطعنها عدة طعنات في الظهر، إثر مشادة بينهما، وفر هارباً وتركها غارقة في دمائها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وتم إلقاء القبض على العريس المتهم، ووالدة العروس المجني عليها، كون القتيلة قاصر، وتم تزويجها في سن صغيرة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق.

بلاغ بالعثور على جثة العروس «ضحية الـ5 جنيه»

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة فتاة داخل أحد العقارات، بناحية قرية «بلقس»، وبها عدة طعنات في الظهر، وتم إخطار اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب.

وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة المجني عليها قاصر، ومتزوجة من أحد الأشخاص، حيث قامت والدتها بتزويجها بعد وفاة والدها، وبعد زواجها بحوالي 20 يوماً فقط، دبت الخلافات بينها وبين الزوج، فقام على أثر ذلك بطعنها بالسكين عدة طعنات أودت بحياتها، وفر هارباً.

وأكد شهود عيان أن العروس المتوفية طلبت من زوجها مبلغ 5 جنيهات لشراء «فيجتار»، لزوم إعداد الطعام، إلا أن الزوج رفض منحها أي أموال وتشاجر معها، وعندما أصرت على طلبها، انهال عليها بالضرب، ثم أمسك بسكين المطبخ وطعنها في ظهرها طعنه نافذة، حيث لقيت مصرعها في الحال.

وكشف عم المجني عليها أن ابنة أخيه تزوجت من المتهم منذ يوم 25 فبراير الماضي، ولم يمر على زواجهما سوى 20 يوماً فقط حتى دبت الخلافات بينهما، مشيراً إلى أنها سبق وتركت منزل الزوجية قبل الحادث بيوم واحد، ولكن عمها تدخل وأعادها إلى شقة زوجها مرة أخرى، وفي اليوم التالي، فوجئ بمقتلها على يد زوجها، الذي طعنها حتى الموت.