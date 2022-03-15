شقيقة عروس قليوب «ضحية الـ5 جنيه» تكشف تفاصيل جديدة (فيديو)

كشفت شقيقة العروس القاصر، التي قتلها زوجها، بعد 20 يوماً فقط من زفافهما، في مركز قليوب، بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل شقيقتها على يد زوجها، نتيجة مشاجرة بينهما بسبب طلبها مبلغ 5 جنيهات لشراء خبز، حيث أكدت شقيقة «عروس قليوب» أن زوج شقيقتها «سمر» أقدم على قتلها أمام عينيها وهي في حضنها.

وقالت الشقيقة التوأم للعروس الضحية إن زوج شقيقتها رفض إعطائها مبلغ 5 جنيهات طلبتها زوجته لشراء الخبز، فما كان من العروس الصغيرة إلا أن استغاثت بوالدتها، التي أرسلت لها الطعام مع شقيقتها.

المتهم يتعدى على الشقيقتين ويقتل زوجته

وأضافت أنها عند حضورها، تشاجر الزوج المتهم معها وحاول طردها، وقام بالتعدي على زوجته بالضرب، كما قام بتسديد عدة طعنات إلى زوجته، التي فارقت الحياة بين أيدي شقيقتها، ثم فر هارباً مع عائلته، وتابعت شقيقة المجني عليها أن شقيقتها راحت ضحية زوج بخيل، رفض إعطائها مبلغ 5 جنيهات للطعام، وقالت: «مرضيش يديها 5 جنيه تجيب بيها عيش، وقال أنا متجوزها علشان تشتغل وتجيب فلوس».

آخر نصيحة من القتيلة لشقيقتها: «متتجوزيش»

وأوضحت الشقيقة التوأم لـ«عروس قليوب» أن شقيقتها كانت تعاني سوء معاملة زوجها منذ يوم زفافهما في 25 فبراير الماضي، وأضافت أن آخر نصيحة لها من شقيقتها التوأم: «متتجوزيش خليكي مع أمك في البيت».

وطالبت شقيقة المجني عليها بالقصاص لأختها من قاتلها، قائلةً:«عايزة حق أختي زي ما قتلها قدامي، وكنت بأصرخ فيه: أنت مدرك عملت أيه؟.. يقولي: أنا فايق وقتلتها».

أحداث الواقعة واكتشاف الجثة

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بمقتل فتاة، تبلغ من العمر 15 سنة، داخل أحد العقارات بمنطقة «بلقس»، دائرة مركز شرطة قليوب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، الذي سدد لها عدة طعنات في الظهر، إثر مشادة بينهما، وفر هارباً وتركها غارقة في الدماء.

وتبين أن الفتاة قاصر، قامت والدتها بتزويجها منذ 20 يوماً، وتشاجر معها زوجها حول 5 جنيهات طلبتها لشراء الخبز، حيث سدد لها عدة طعنات أودت بحياتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قليوب المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.