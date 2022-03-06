تصاعد أدخنة من قطار الإسكندرية بمحطة قليوب.. وتوقف الحركة

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، عن تصاعد الأدخنة من إحدى عربات قطار الإسكندرية، المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات، مشيرًا إلى أنه جار التعامل مع الواقعة؛ لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها.

توقف الحركة جزئيًا بسبب تصاعد أدخنة من قطار الإسكندرية

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حركة مسيرة القطارات متوقفة جزئيًا على خط القاهرة الإسكندرية، لافتًا إلى أنه تلاحظ تصاعد الأدخنة من إحدى عربات قطار الإسكندرية رقم 21 روسي خط «القاهرة - الإسكندرية»، منوهًا بأن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، وأن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظومتها الأساسية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات والاتصالات ووحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

حجز القطار بمحطة قليوب بسبب الأدخنة

وأشار المصد، إلى أنه تم حجز قطار الإسكندرية بمحطة قليوب وتم استخدام إحدى طفايات الحريق لتبريد عجلات القطار بواسطة مساعد قائد القطار، مؤكداً أن السبب وراء تصاعد الأدخنة ضغط لقم الفرامل المسؤولة عن إيقاف عجلات القطار، ما أدى إلى احتكاك وتصاعد الأدخنة، موضحاً أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل للحد من الأعطال وحوادث القطارات، علاوة على أنه لا يوجد أى قطار قديم يعمل على خطوط السكك الحديدية.