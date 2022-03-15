ويجز وهدى المفتي يشعلان السوشيال ميديا بعد ظهورهما في السعودية

أثارت الفنانة هدى المفتي الجدل، وذلك عقب نشرها على صحفتها الرسمية عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال خاصية «استوري»، فيديو لها وهي بالسعودية، في الوقت الذي يحيي فيه ويجز حفلته بموسم الرياض في المملكة، ويأتي ذلك تزامنا مع الأنباء التي ترددت مؤخرا عن وجود علاقة عاطفية بينهما.

هدى المفتي تتصدر التريند

وتصدرت الفنانة هدى المفتي «التريند»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وذلك عقب ظهور ويجز بإطلالته الأخيرة قبل حفلته بالمملكة العربية السعودية.

ويجز وهدى المفتي يواصلان الصمت

وترددت خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء عن وجود علاقة عاطفية بين ويجز وهدى المفتي، وذلك بعد طرح أغينته الجديدة «البخت»، ولكنهما التزما الصمت، ولم يعلقا على الموضوع، ورفضت الأخيرة التسجيل مع وسائل الإعلام في آخر ظهور لها خوفا من التساؤلات عن هذا الموضوع.

ويجز وهدى المفتي يتشاركان في مسلسل «بيمبو»

وفي سياق آخر، تشارك الاثنان مؤخرا في بطولة مسلسل «بيمبو»، الذي تم طرحه منذ أشهر على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة أحمد مالك، ملك الحسيني، محمد لطفي، أحمد بسيوني.

هدى المفتي تواصل تصوير فيلم «بحبك»

يذكر أن هدى المفتي تواصل تصوير فيلم «بحبك»، الذي تعاقدت عليه مؤخرا، وهو من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد، وعدد آخر من الفنانين، ويعد الفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني، في أول تجاربه بالإخراج السينمائي.

ونشر الفنان تامر حسني، في وقت سابق، فيديو للحظة توقيع هدى المفتي على العقود، معلقا عليه: «انضمت اليوم لأسرة فيلم بحبك النجمة الجميلة نجمة المستقبل هدى المفتي، نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنبارك لك».