متحدث الرئاسة: السيسي عقد 3 اجتماعات مع وزراء ومسؤولين لبحث الأسعار ومخزون السلع

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع عدد من الوزراء لبحث أسعار السلع، ضمن سلسلة اجتماعات تمت خلال الأسابيع الماضية في نفس الإطار، موضحًا أن الرئيس السيسي اجتمع مع الوزراء ومع الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة ملف الأسعار والمخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية وكذلك منافذ التوزيع خاصة مع قرب شهر رمضان المعظم.

راضي: الاجتماع الأول كان في 27 فبراير الماضي

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن الاجتماع الأول كان في 27 فبراير الماضي، ثم كان هناك اجتماع منذ يومين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، ثم جاء اجتماع اليوم لبحث أسعار السلع، مؤكدًا أن تلك الاجتماعات شهدت متابعة موقف المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية الموجود لدى الدولة.

الاحتياطي الاستراتيجي للأرز والقمح يكفي حتى نهاية العام

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماعات الثلاثة، خاصة اليوم أظهرت أن هناك حالة اطمئنان بالنسبة للمخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية مثل الأرز، السكر، القمح ، الزيت، اللحوم الحمراء، والدواجن، وأضاف: « كل ده متوفر فيه مخزون استراتيجي به متوسط من 5 لـ 6 شهور، وفيه أكتر من كده، الأرز لغاية آخر السنة والقمح لحد آخر السنة، أخذًا في الاعتبار التعاقدات اللي بتتجدد، فيه توريد وفيه تخزين وفيه تعاقدات جديدة».