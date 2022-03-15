زيلينسكي: أوكرانيا لن تحصل على عضوية الناتو.. ونتعايش مع هذه الحقيقة

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اليوم، إن بلاده لن تنجح في الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الأمر الذي كانت تطمح فيه أوكرانيا خلال الفترة الماضية، وجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، مؤكدا أن الهدف منها، منع عسكرة أوكرانيا من عدة دولة غربية، فضلاً عن وقف تمدد «الناتو» بالقرب من حدود بلاده.

ورغم دعوات الرئيس الأوكراني «زيلينسكي» حلف شمال الأطلسي «الناتو» للوقوف إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا، ومطالبتها له بفرض حظر الطيران فوق أوكرانيا، إلا أن دعواته لم تلق استجابة من الناتو حتى الآن.

زيلينسكي: لن تستطيع أوكرانيا الانضمام إلى الناتو

وقال «زيلينسكي» خلال لقائه مع زعماء الدول المشاركة في مبادرة Joint Expeditionary Force عقد عبر نظام الفيديو كونفرانس: «لقد سمعنا على مدار سنين عن أبواب مفتوحة، لكننا قد سمعنا أيضا، أننا لن نستطيع الدخول إلى هناك، وهي حقيقة لا بد من الاعتراف بها».

مطالبات بحظر الطيران فوق أوكرانيا

أضاف «زيلينسكي»، أنه رغم دعوته الناتو مجددا إلى فرض حظر للطيران: «كييف تدرك تماما التداعيات المحتملة لمثل هذه الخطوة»، لافتا إلى أن وصف مخاوف الدول الأعضاء في الناتو، من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة مبالغ فيها أيضا.

وفي تصريحات سابقة لـ«زيلينسكي»، خلال مقابلة أجرتها معه قناة ABC News، أكد أنه فقد حماسه إزاء فكرة انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، بعد رفض الناتو القتال من أجل أوكرانيا ضد القوات الروسية، وفرض الحظر الجوي فوق بلاده.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن فجر 24 فبراير الماضي، شن بلاده عملية عسكرية، لمنع عسكرة أوكرانيا من جانب عدة دول عربية، وكذلك منع تمدد نفوذ الناتو بالقرب من الحدود الروسية، خاصة بعد رغبة أوكرانيا في الانصمام إلى حلف شمال الأطلسي.