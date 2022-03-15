تسليم 16500 سيارة جديدة بـ«مبادرة الإحلال» حتى الآن

نجحت المبادرة الرئاسية «إحلال السيارات المتقادمة» التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا، في تسليم أكثر من 16500 سيارة جديدة، تعمل بالغاز الطبيعي من طرازات، وماركات مختلفة، سواء سيارات ملاكي، أو أجرة تاكسي، أو ميكروباص خلال الـ 14 شهرًا الماضية، بداية من يناير 2021، وحتى نهاية الأسبوع الثاني من شهر مارس الحالي.

تنوع السيارات الجديدة بين ملاكي وتاكسي وميكروباص

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية بإحلال المركبات، المتقادمة بسيارات أخرى تعمل بالوقود المزدوج، إن المبادرة سلمت حتى نهاية الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، نحو 16500 سيارة جديدة، مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن» أن السيارات الجديدة تتنوع بين سيارات ملاكي، وتاكسي وميكروباص.

وأوضح «عوض» أن المبادرة نجحت في تسليم 5900 سيارة جديدة ماركة نيسان، بالإضافة إلى 5250 سيارة جديدة من ماركتي «لادا وبي» و«اي دي»، علاوة على تسليم 1500 سيارة شيفرولية، و 1220 سيارة هونداي، وحول السيارات الجديدة الميكروباص كشف «عوض»، عن تسليم 1510 سيارة جديدة ميكروباص شيري تيجو، بالإضافة إلى 320 سيارة ميكروباص شيرى أريزو و 470 سيارة ميكروباص ماركة كينج لونج وأخيراً 330 سيارة ميكروباص جديدة ماركة زيمكس.

قيمة الحافز الأخضر منذ انطلاق المبادرة في يناير

وتابع «عوض»، أن قيمة الحافز الأخضر الذي تحملته الخزانة العامة للدولة منذ انطلاق المبادرة في شهر يناير 2021، وحتى اليوم بلغ نحو 355 مليون جنيه، بينما بلغ عدد الطلبات الصحيحة مستوفية كل الشروط والمواصفات نحو 37500 طلبًا حتى الآن.

وأطلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارت المالية، والتجارة، والصناعة، والتضامن الاجتماعي، مبادرة إحلال «المركبات المتقادمة»، التي يصل تاريخ صنعها إلى عام 2000، فيما أقل بأخرى تعمل بالوقود المزدوج أو الغاز الطبيعي في يناير عام 2021 بينما تم تسليم أو دفعات من السيارات الجديدة في شهر إبريل من العام الماضي.