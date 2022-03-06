مواصفات السيارة الرياضية في مبادرة إحلال المركبات: محرك رباعي

أكد الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات المستعملة، في وزارة المالية، استمرار فحص الطلبات التي تتلقاها المبادرة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها لاستبدال السيارات القديمة التي مر على تصنيعها 20 عاما فأكثر، بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.

خطوات معاينة السيارة القديمة ضمن المبادرة

وقال المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، لـ«الوطن»، إن المواطن الراغب في إحلال سيارته، يتقدم بالطلب عبر الموقع الإلكتروني، وخلال شهر يجري الاتصال به، ثم يتوجه بالسيارة إلى منطقة فحص سيارات الإحلال بطريق «مصر إسكندرية» الصحراوي، ويجري الكشف عليها بواسطة مهندسين مختصين، وإصدار شهادة تفيد باحلال السيارة، ثم التوجه إلى البنك.

مواصفات السيارة الرياضية في مبادرة الإحلال

وقال المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إنه ولأول مرة تدخل السيارة الرياضية ضمن المبادرة، وهي «تيجو 3» متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة «126 حصان»، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز سفتي، ووفقًا للبيانات المعلنة من الوكيل، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ومن ضمن المواصفات في السيارة «شيري تيجو 3»، أيضا: وسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «عدد وسادة هوائية – فرامل المانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD- نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية – حساسات ركن خلفية – مثبت سرعة – نظام الركن الأوتوماتيكي – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال (ISOFIX) – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

والسيارة شيري تيجو 3 موديل 2022، مزودة بمجموعة من التجهيزات، أبرزها مصابيح ضباب أمامية، إمكانية التحكم فى مستوى ارتفاع الإضاءة للمصابيح الأمامية، إضاءة نهارية LED، مصابيح خلفية LED، مصابيح أمامية حساسة للإضاءة، فتحة سقف كهربائية، حامل سقف، مرايات جانبية كهربائية، كاميرا خلفية، وجنوط رياضية 17 بوصة».