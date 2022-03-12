«إحلال المركبات»: قسط «شيفرولية أوبترا» داخل المبادرة 2989 جنيها

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن منصة مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام، وتهدف إلى استبدال السيارات التي مضى على تاريخ تصنيعها أكثر من 20 عامًا، بنظام التقسيط بفائدة 30% على فترة من 7 إلى 10 سنوات، تتلقى جميع مقترحات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» ووسائل التواصل المختلفة، وتعمل على دراسة وتنفيذ أي مقترحات للمواطنين من شأنها زيادة مشاركتهم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة إحلال المركبات.

المالية: تنسيق مستمر مع الجهات المعنية

وشدد «عوض» على أنَّهم يتخذون ما يلزم لعمل أي تعديلات تقنية تساهم في تيسير عملية التسجيل بمنصة المبادرة، واستكمال خطوات المشاركة في المبادرة الرئاسية إحلال المركبات، موضحًا أنَّ هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية لإجراء أي تيسير على المواطنين من أجل الانضمام إلى المبادرة.

مبادرة إحلال السيارات

وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات أنَّ السيارة شيفرولية أوبترا موديل 2021 من ضمن 25 علامة تجارية للسيارات الموجودة في المبادرة، واحتلت المركز الثالث في السيارات الأكثر رواجًا بين الملاكي، وقسطها يبدأ من 2989 جنيهًا شهريًا في حالة التقسيط على 7 سنوات.

مواصفات شيفرولية أوبترا

وتعتبر السيارة «شيفرولية أوبترا» من فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يُخرج قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية إذ يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.