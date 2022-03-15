خالد سرحان: مسلسل «فاتن أمل حربي» يناقش قضية نسائية حيوية في مجتمعنا

أعرب الفنان خالد سرحان عن سعادته للمشاركة في مسلسل «فاتن أمل حربي»، بطولة نيللي كريم، هالة صدقي، فادية عبد الغني، شريف سلامة، محمد الشرنوبي ومحمد ثروت، جيلان علاء.

وقال خالد سرحان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المسلسل يناقش قصية نسائية مهمة، وإن الدراما ليست إلا مرآة تصور مجتمعاتنا الداخلية ويجب علينا طوال الوقت أن نناقش القضايا الهامة في مجتمعنا، لكن حتى الآن لم ننقل مناقشة القضايا النسائية في صناعة الفن وبالتحديد الدراما التليفزيونية والأفلام السينمائية إلى النقاش الكافي.

سرحان: يجب الاهتمام بدور المرأة في الأعمال الدرامية

وأضاف سرحان، أنه علينا تصويب النظر على الأعمال الدرامية لمناقشة صور المرأة في الوقت الذي باتت فيه تعتلي وتنافس على أكبر المناصب في الوطن العربي، وأصبحت حرية المرأة من أهم القضايا التي تشغل كثيرين، إذ لا تزال بعض الأعمال الدرامية تظهر خنوع المرأة للرجل وتعرضها للعنف والإهانة.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»، حول فاتن بعد طلاقها من طارق واستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، ورغم محاولة طارق إقناعها بفتح صفحة جديدة إلا أنها ترفض، وتجد نفسها في مواجهة قانون، قد يحرمها من حقوقها وأبنائها إذا تزوجت من آخر لتقرر بعد معاناة من طليقها التصدي لتغييرهذا القانون المجحف لتحتضن أبناءها.

مشاركة خالد سرحان في مسلسل «المداح 2»

يذكر أن خالد سرحان يواصل تصويره مسلسل «المداح 2»، المقرر عرضه في السباق الرمضاني علي إحدي القنوات الفضائية، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، كمال أبو رية، ولاء الشريف، هايدي رفعت، أحمد عبدالعزيز .