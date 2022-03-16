حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 16-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو يحب تقلد المناصب العالية، ولديه القدرة الكبيرة على استغلال ما لديه من مهارات وذكاء حاد للوصول إلى تلك المناصب، كما أنه يحرص دائما على المشاركة في جميع الأنشطة الخيرية والإنسانية، كما أنه يحرص دائما على الحفاظ على التوازن بين توفير الأموال والإنفاق، وأفضل بيئة له تلك التي تعطيه مساحة للشعور بالحرية وعدم التقيد، بأي من قيود المجتمع، وهناك عدد من الوظائف التي يمكن أن تناسب شخصيتهم، وتتمثل في «التمثيل، التدريس، التصوير الفوتوغرافي».

ويعد مولود برج الدلو صديقا وفيا بنسبة كبيرة، وعندما يتعلق الأمر بالعائلة يبذل ما لديه من جهد ووقت لإرضائهم، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح لمولود هذا البرج حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تخطط جيدا وعليك بعدم المغامرة وابحث سبل تنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك إشراقة وتجعلك أكثر سحرا وقدرة على السيطرة والتأثير في الآخرين.

برج الدلو والحب

مولود برج الدلو من أكثر الشخصيات الملتزمة في الحب، ويمنح الكثير من الاستقلالية لشريك حياته، ولا يحب أن يقيده بقيود المجتمع، مثل ما يحب لنفسه.