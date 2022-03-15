حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 15-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدأ برج القوس من 23 نوفمبر حتى 21 ديسمبر، ويتميز مولود برج القوس بعاطفة شديدة التوهج فهو من أكثر الأشخاص عاطفية في التعامل مع الغير، ويعشق الأجواء الرومانسية كما أنه يحب أن يخوض مغامرات عديدة في الحياة ويكره الروتين والملل.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج القوس بضرورة استغلال القدرة على التطور واليقظة التي تشعر بها اليوم لكي تقوم باكتشاف شيء جديد.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

فينوس والمريخ في منزل العلاقات مما يجعل حظك اليوم جيد مع الأصدقاء والأحباء، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج القوس.

مواصفات برج القوس

ويتميز مولود برج القوس بالكرم الزائد فهو شديد الكرم، ويحب الإسراف فهو يكره أن يبخل على نفسه بأي شيء مهما كان، ويحب تدليل نفسه لكي يشعر بالسعادة، كما أنه يتسم بالكرم للآخرين ويحب أن يكون مضيافا للغير كما يتميز مولود برج القوس بالتحمس الشديد تجاه الحياة والأشياء التي تقوم بها أو التجارب التي يخوضها، ويحب السفر والاستكشاف منفردا فهو يحب استكشاف ما يدور في عقول الغير ويتسم بالصدق الشديد ويكره الكذب كما أنه لديه طاقة كبيرة في التعامل مع الغير.

وفي جانب الحب يتسم مولود برج القوس بأنه الأروع على الإطلاق فحبه نادر الوجود أقرب للمثالية، وعندما يقع في غرام أحد الأشخاص يشعر بأنه يحب أن يحقق له كل مايريد.