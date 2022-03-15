حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 15-3-2022 مهنيا وعاطفيا

من صفات أنثى برج الحوت، أنها لا تفصح عما بداخلها بسهولة لذا فهي تعرف بأنها امرأة غامضة، ولا يمكن توقع ما يدور بداخلها أو ما يمكن أن تقوله أو رد فعلها تجاه مختلف الأمور، كما أنها تحب الأضواء وتفضل أن تكون مركز الاهتمام ممن تحب، وتفضل الشعور بالرغبة والتقدير ممن حولها.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تطالبك الأفلاك اليوم باتخاذ حذرك والالتزام بالكتمان والسرية، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، كما يجب على مواليد برج الحوت اليوم على المستوى المهني، الابتعاد عن التفاخر، والاحتراس من أعداء متخفيين يكونون حولك ولا تعرفهم.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على المستوى العاطفي، يخبرهم بأن القمر تنافر مع زحل بمنزلي الصحة، ما يحتم عليك أخذ قسط من الراحة حفاظا على سلامتك، والتأني في حركتك جيدا.

برج الحوت والحب

يعرف عن مواليد برج الحوت أنهم عاطفيون ورومانسيون كثيرا وتجد مشاعرهم ظاهرة دائما ويعبرون عنها لمحبوبهم ويعيشون في عالم حالم ويحب أن يشاركهم الطرف الآخر ذلك، ودائما ما يسعون لإقامة علاقة رومانسية وطويلة الأمد، وعند اختيار شريك الحياة يفضل رجل الحوت المرأة القوية التي تكون مختلفة في صفاتها، ومميزة في تفكيرها، وينتقد مولود هذا البرج التفاصيل الصغيرة في شركيه وهذا قد يسبب له بعض المشاكل في العلاقة ولكنه يعود سريعا لتقوية العلاقة نظرا لطبيعته الرومانسية.