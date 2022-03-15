حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 15-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج الدلو العديد من الصفات أهمها أنهم يتميزون بالاجتماعيات وحب الناس والتواصل معهم، فهم بارعون في الحديث والتواصل مع الآخرين، ويقدرون على التعامل مع مختلف الشخصيات التي تقابلهم ويعرفون طريق كل شخصية، ما يجعلهم يكسبون ود وإعجاب من حولهم للباقتهم المعهودة.

صفات برج الدلو

من ضمن صفات مواليد برج الدلو، امتلاكهم لعاطفة كبيرة ومشاعر تتأثر بشدة بمن حولهم، كما أنهم متسامحون لأبعد حد ويتغاضون عن أخطاء من حولهم ويقبلون الاعتذار ولا يخزنون في نفسوهم، وعلى المستوى العملي فهم يحبون المهن الحرّة ولديهم دماغ إبداعية فتجدهم يميلون إلى صيانة الأجهزة التكنولوجية، وبرمجة الحاسوب، وتأسيس المواقع الإلكترونية، وفنون الجرافيك والرسم.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

عليك أن تتحلى اليوم بالصبر ولا تسمح لأحد بأن يستفزك ويخرج عن شعورك، ولا تفعل أنت ذلك مع من حولك أيضا عند الحديث، وعليك أن تحافظ على حقوقك وتفكر جيدا في قرارك قبل اتخاذه، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن مواليد برج الدلو المتزوجين عليهم أن يتجنبوا الصدام مع شريكهم ولا يصعدون النزاع في حال حدوثه.

عيوب برج الدلو

من ضمن عيوب برج الدلو، المزاج المتقلّب وتغير حالتهم المزاجية من حزينة إلى سعيدة أو العكس سريعا، كما أنهم يخافون من الارتباط ولا يسمحون لأحد دخول قلبهم ببساطة، ومن عيوبهم أيضا عدم إيجاد حلول وسطية في مختلف الأمور وتجدهم عنديين كثيرا.