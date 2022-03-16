حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 16-3-2022 مهنيا وعاطفيا

تفضل امرأة برج الحوت الحياة البسيطة وغير المعقدة، وتبتعد عن مظاهر الحياة الفارهة قدر الإمكان، كما أنها امرأة غامضة، لا تبوح بأسرارها ومشاعرها للأشخاص الآخرين المحيطين بها، وبالرغم من ذلك فهي تحرص على أن تكون على تواصل دائم مع الآخرين، وعند اتخاذ أي من القرارات، تحرص على إتخاذ جميع قراراتها بعناية شديدة، بالشكل الذي يجعل جميع أمور حياتها متوزنة، وتتميز بفرط الحساسية والعاطفة الجياشة.

وبالنسبة لرجل برج الحوت فهو دائما يفكر بقلبه لا بعقله، ورحرص على امتصاص مشاعر المحيطين به، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص بهم، لذلك نرصد لمولود هذا البرج حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك.. انتبه لأن صراحتك واندفاعك يعرضانك لمواجهات، حاول أن تتجنبها ومع ذلك حافظ على حقوقك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

برج الحوت والحب

يقدم مولود برج الحوت شريك حياته على نفسه دائما، وبالرغم من ذلك، فهو دائم النقد لشريك حياته، ولا يترك أي فعل له دون نقد أو تحليل، ما يجعل الطرف الآخر يشعر بعد الراحة.