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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الأحد 13-3-2022 عاطفيا ومهنيا

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الوطن
12:03 ص | الأحد 13 مارس 2022
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

إذا كنت تحتفل بتاريخ ميلادك في الفترة ما بين 21 فبراير وحتى 20 مارس الجاري، فأنت من مواليد برج الحوت، وهو آخر الأبراج السماوية الأثني عشر في الترتيب، ويعرف عنه شخصيته المرحة والمزاج والرومانسية والمشاعر الجياشة، فهو عاطفي، يمكنه قياس كل ما يحدث بمشاعر القلب وليس العقل أو المنطق، وهو ما يعرضه للكثير من الخيبات.

تستعرض جريدة «الوطن» عبر بوابتها الإلكترونية، للمهتمين من مواليد برج الحوت، بمعرفة تأثير حركة الأبراج على أبراجهم وحالتهم اليومية النفسية والاجتماعية، ونعرض لهم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن مواليد برج الحوت اليوم رغم تعرضهم للضغوط، يساعدك القمر على التخطيط والاجتهاد، فقط اهتم بالاستمرارية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» لمواليد برج الحوت، أن على المستوى العاطفي والصحي، يكون القمر بمنزل الحب وينير حياتك اليوم بالرومانسية وتجد أنك قادر على إصلاح علاقاتك والتعبير عن مشاعرك بحرية.

صفات مواليد برج الحوت

يُعرف عن مواليد برج الحوت الجاذبية والقيادية في العمل، فهم يهتمون بالتفكير الإبداعي أكثر من التقليدي، كما يتميز بالذكاء وسرعة البديهة والمعرفة، ومع ذلك فأن أكثر ما يعوق حياته المهنية هو الكسل والخمول، فهو لا يمكنه الاستمرار لفترة طويلة في عمل حيث يشعر بالملل والرغبة في التغيير.

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بقلم الوطن