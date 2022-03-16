محافظ دمياط تشهد فعاليات برنامج صاحبات المشروعات يمضين قدمًا

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، فعاليات الحفل الختامي للمرحلة الأولى من برنامج «صاحبات المشروعات يمضين قدمًا»، والذى نظمته منظمة العمل الدولية «ILO» بالشراكة مع شركة ميثانكس لإنتاج الميثانول، مساء أمس الثلاثاء، بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية وبرايد بويد نائب رئيس شركة ميثانكس بكندا ومحمد شندى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر وممثلين عن الجانبين.

تدريب 300 سيدة

ورحبت محافظ دمياط بذلك البرنامج التي انطلقت دورته الأولى بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيدة بالدور الذى قدمه لتدريب 300 سيدة بقرى المركز، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.

وأعربت محافظ دمياط عن فخرها بما قدمه المتدربات من النماذج النسائية لانطلاق مشروعاتهن، كما دعتهن إلى استكمال العمل لتحقيق المزيد من النجاح، كما أعربت أيضاً عن تطلعها لإطلاق مراحل أخرى من المشروع، وذلك تماشيًا مع الرؤية التى تستهدفها الدولة لدعم ملف تمكين المرأة.

دعم ملف تمكين المرأة

وأشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى أن المحافظة تسعى إلى مد جسور التواصل مع الجهات المختلفة، لدعم ملف تمكين المرأة بكل المجالات، كما سلطت الضوء حول أبرز ما تم تحقيقه في هذا المجال، وهو مشروع المدينة الصديقة للنساء المُنفذة بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما وجهت الشكر إلى شركاء المبادرة على رأسهم منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس والمجلس القومى للمرأة على ما قدموه من جهد لتنفيذ البرنامج.

ومن جانبه، أعرب ايريك أوشلان عن سعادته بزيارته لمحافظة دمياط، موجهاً التحية إلى الدكتورة منال عوض على استضافتها هذا الحدث، كما أشاد بدورها البارز لدعم ملف تمكين المرأة، ووجه الشكر إلى شركة ميثانكس والمجلس القومى للمرأة.

ووجه ممثلو شركة ميثانكس الشكر إلى محافظ دمياط على دعمها الكبير لتلك المبادرة التى تهتم بتطوير محاور العمل والتجارة، ودعم ملف تمكين المرأة، كما قدموا التحية إلى منظمة العمل الدولية و جميع الجهات الشريكة.

و تم استعراض محاور البرنامج الذى جاء فى إطار مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، حيث تم تنفيذه منذ 2019 بتدريب 25 متطوعة للتدريب على برنامج المنظمة، ومن خلال هذا المنظور تم تدريب 300 سيدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، كما تحدثت السيدات الفائزات بهذا البرنامج حول مشروعاتهن والاستفادة التى تحققت من خلال التدريب ..

وفى ختام الاحتفال، تم تكريم 16 سيدة فائزة بالبرنامج، حيث حصلت كل فائزة على جائزة عينية للاستفادة منها بالمشروع تنوعت ما بين ماكينات خياطة واوفر وتريكو ومستلزمات كوافير وبقالة وملابس وفريز و احتياجات تربية دواجن وميزان ديجيتال، كما تم تكريم 10 مدربات و8ممثلين للجمعيات المشاركة فى هذه المرحلة.