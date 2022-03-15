«حياة كريمة» تهنئ محافظة بني سويف بعيدها القومي

تقدمت مؤسسة «حياة كريمة» بالتهنئة لمحافظة بني سويف في عيدها القومي، وذلك أثناء الزيارة التي جاءت تفعيلا لإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني، وعلى ضوء توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

شهدت محافظة بني سويف لقاء حياة كريمة ودور المجتمع ومنظمات العمل الأهلي والتنموي، وذلك بحضور السيد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ونواب ومعاوني المحافظ وبحضور كل من نهى طلعت أمينة سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والنائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات وممثلين عن مؤسسة حياة كريمة وممثلين عن الجهات التنفيذية والمديريات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والقيادات الشعبية والمتطوعين.

وواصلت المؤسسة مناقشة أهمية توحيد جهود المجتمع المدني وتماشيًا مع انطلاق قوافل مؤسسة حياة كريمة «وصل الخير» بمناسبة شهر رمضان الكريم.

محافظ بني سويف يؤكد أهمية توحيد العمل الأهلي التنموي

وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على أهمية الدور الذي سيقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوحيد جهود التنمية في الفترة المقبلة، والذي يشكل تحالفا مهما في الدفع بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال حشد جهود المجتمع، مشيرا إلى أن المحافظة كانت من المحافظات الرائدة في تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات التطوعية، وهو ما تمثل في توقيع وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي والخيري بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية.

وأضاف المحافظ أن بني سويف تعد الأولى على مستوى الجمهورية، انطلاقا من الإيمان الراسخ بأهمية الدور التنموي والخدمي لمؤسسات المجتمع المدني، ولتعظيم ذلك الدور المحوري في مختلف المجالات، من خلال مبادئ وأخلاقيات واضحة متفق عليها، بجانب تحقيق التنسيق بين جهود المؤسسات المجتمعية الذي أدى غيابه في بعض الأوقات إلى ازدواجية في الخدمات المقدمة، وإهدار للطاقات والجهود، وانحسارها في أماكن بعينها دون غيرها.

زيارة حياة كريمة إلى بني سويف

وشدد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات على أن بني سويف هي المحافظة الأولى التي يتم زيارتها بعد توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي، موضحًا أن 24 مؤسسة أهلية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وقعت ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوحيد جهود التنمية في الفترة المقبلة مضيفا أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، يضم عددا كبيرا من مؤسسات العمل الأهلي بكل المحافظات، والمنتظر من التحالف الوطني هو توسيع وتسهيل سبل التعاون في حزمة المبادرات والأعمال التنموية المصرية.

نهى طلعت: يجب تنسيق جهود مؤسسات العمل الأهلي

وأكدت دكتور نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن التحالف يهدف بالأساس إلى تنسيق جهود مؤسسات العمل الأهلي لتعظيم الفائدة والمردود الذي يشعر به المواطن المستهدف، ويتبنى مبادئ اللا مركزية في تنفيذ أهدافه ولذا أصبح من الضروري أن تتفاعل الجمعيات الإقليمية في محافظة بني سويف مع أنشطة التحالف، وأن يتم التنسيق بينهم وبين الجمعيات والمؤسسات الكبرى للخروج بمجموعة من التدخلات التي تخدم احتياجات المواطن وتطلعاته حيث إن هذه الجمعيات القاعدية هي الأقرب للمواطن والاكثر دراية بمتطلباته.

وهنأت عهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وسيمون نصر مسؤول شؤون المكتب الفني محافظة بني سويف بعيدها القومي واقتراب شهر رمضان الكريم، وأكدت عهود أن جهود العمل الأهلي والتنموي يجب أن يتم توحيدها، لأنه لا مفر من تعزيز تلك الجهود من خلال نشر التوعية بشكل متكامل، مشيرة إلى أن التحالف الوطني سيقوم خلال شهر رمضان بنشر التوعية الخاصة بالتكافل الاجتماعي والأسري واسترجاع ثقافة المصريين الطيبة بجانب توحيد الجهود وتكاملها في كافة الأنشطة الخاصة بالمواد الغذائة والأمن الغذائي، ولذلك تتشرف المؤسسة بوصول أولى قافلاتها الغذائية في إطار مبادرة «وصل الخير».