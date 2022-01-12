رئيس «حياة كريمة»: فخورة بكوننا مؤسسة شابة.. ولدينا 21 ألف متطوع

قالت آية عمر، رئيس مؤسسة حياة كريمة، إنّها كانت واحدة من الشباب الذين شاركوا في إعداد وعرض المشروع التنموي على الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعة: «فخورة إننا مؤسسة شبابية ومظلة للشباب المتطوع بتضم 21 ألف شاب متطوع».

تجارب تنموية في مواجهة الفقر

وأضافت عمر، خلال كلمتها في جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ جائحة كورونا كانت دافعا للمؤسسة لأداء مزيد من العمل لتخفيف حدة آثار الجائحة على الأسر الأكثر احتياجا، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

إسهامات «حياة كريمة» لتحسين حياة المصريين

وتابعت رئيس «حياة كريمة»: «الفيديو بيعرض إحنا ازاي ساعدنا ملايين المصريين في كل محافظات مصر، وقدمنا خدمات تلبي احتياجات المواطن المصري من خلال التنمية الشاملة، ودي رسالتنا من مؤتمر شباب العالم لكل الشباب، لأننا مؤمنين بأهمية تحقيق التنمية الشاملة في كل أنحاء مصر، من خلال المشروع القومي، اللي بيشمل البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والتمكين وسكن كريم والتدخلات الاجتماعية والتنموية الإنسانية للإنسان البسيط، وده بيتلاقى مع التنمية المستدامة في كل أهدافها».

حياة كريمة يغيّر حياة 58 مليون مصري

ولفتت عمر، إلى أنّ «حياة كريمة» أكبر مشروع تنموي في العالم وفي تاريخ مصر الحديث، يستهدف تغيير حياة 58 مليون مواطن، فضلا عن توحيد جهود الدولة بمؤسساتها المختلفة ومنظماتها وشبابها المتطوعين، لافتة إلى أنّ المشروع كان هدفه في البداية القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وسد الفجوات التنموية بين القرى والمراكز المستهدفة، والاستثمار في بناء وتنمية الإنسان وخلق حياة كريمة مستدامة لهم، وإحياء قيم المشاركة المجتمعية بين الدولة والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي للأسر.

وأوضحت أنّ المبادرة تقوم باختيار المراكز المراد تطويرها عبر نسب الفقر وعدد الأسر الأكثر احتياجا في المناطق المستهدفة، ومراعاة التعداد السكاني والمرأة المعيلة والطبيعة الخاصة للمراكز: «بنخلق ليهم فرص عمل وتدريب مهني وحرفي بالمناطق المختلفة، وبنستهدف 4584 قرية، وحالا شغالين في 1436 قرية في 53 مركز على 20 محافظة».