حماية المستهلك: ضبط شركة لتعبئة الأرز بسعر مخالف وتغييره في 4 ساعات

قال المهندس أيمن حسام، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن مصطلح «الأسعار الاسترشادية» خاطئ لذلك طالبنا بتحديد الأسعار العادلة، لافتا إلى أن المخالفة في الأسعار تندرج تحت تهمة «السلوم الخادع» وتصل غرامته إلى 2 مليون جنيه.

الاتحاد العام للغرف التجارية هو المسؤول عن تحديد الأسعار العادلة

وأوضح حسام خلال استضافته ببرنامج «مساءDMC» مع الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن الاتحاد العام للغرف التجارية هو المسؤول عن تحديد الأسعار العادلة من خلال فرز مستويات أو درجات المنتج وتوزيع الأسعار بناء عليه، مؤكدا أن قانون الأسعار العادلة يطبق وقت الأزمات بشكل فوري، ويجرى حاليا محاسبة المخالفين والمحتكرين للسلع من خلال النيابة العامة.

جهاز حماية المستهلك يعمل على مدار الساعة

وأشار حسام إلى أن جهاز حماية المستهلك يعمل على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى على الخط الساخن 19588، لافتا لتلقى عدة شكاوي عن حجب السلع والاحتكار وارتفاع الأسعار، موجها الشكر للمواطنين المبلغين عن المخازن غير المرخصة أسفل المساكن وفي المناطق السكنية بشكل عام.

ضبط شركة غيرت سعر الأرز

وأضاف أيمن حسام أنه جرى ضبط إحدى الشركات العاملة في تعبئة الأرز خلال 4 ساعات فقط، وأمكن تحديد المخالفة وإلزام الشركة بتعديل السعر وفقا للسعر العادل، لافتا إلى أنه لا بد أن يكون المعروض مساويًا للطلب بشكل عام بالإضافة للتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستهلك لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

وأكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن المخازن المسموح لها بالتخزين تكون تابعة لمنافذ أو تجار تجزئة أو تجار جملة، ويجري التفتيش على معدلات الحركة من خلال سجلات التجار للتأكد من العمل بشكل مشروع وسليم، لافتا إلى أن فريق العمل بالجهاز مدرب بشكل احترافي للتعامل مع المخالفات في الأسعار.