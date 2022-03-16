ويجز: كنت بسمع راب سعودي وأنا طفل.. وأغنياتي تشبهني

أعرب الفنان ويجز عن سعادته البالغة بالحفل الذي أحياه في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة كل من «عفروتو» و«مروان بابلو».

ويجز: لم أتخيل هذا الكام الهائل من الجماهير فى الحفل

تحدث ويجز للقنوات العربية التي تواجدت قبل الحفل، قائلا: هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها للسعودية، ولم أتخيل العدد الكبير من الجمهور، وأثناء جولتي في الشارع وجدت أن الناس يعرفونني ويسمعون الراب.

ويجز: أقدم لون الأفرو في أغنياتي

تابع «منذ نعومة أظافري وأنا أسمع الراب السعودي وكنت، وبعد ذلك بدأت تقديم الراب في مصر وتطور الموضوع ودخلت أكثر عالم الموسيقى، ومن هنا بدأت افنن في مجال الراب وبدأت تقديم لون الأفرو الذى كان بداية في اغنية كيفي كده».

ويجز: كل لون موسيقى له جمهوره الخاص

وأوضح: «كل نوع موسيقى له شريحة معينة تسمعه، وأنا أبحث وأجرب مع أكثر من نوع لأتعرف على ما يقبل عليه الجمهور في الفترة الحالية، وأقدم أغاني راب عادية أشعر فيها بنفسي أكثر، وأغاني أفرو تعجب الناس، وهذا يشبه طريقة حياتي».

‎يذكر أن ويجز كان قد خطف الأنظار خلال الساعات الماضية بعد أن ارتدى ملابس مثيرة للجدل في الحفل، حيث ظهر بشورت بنفسجي اللون وبدلة خضراء اللون على قميص بيج واعتبرت الملابس مبالغ فيها للغاية حيث وصل سعرها إلى ما يقرب من 100 ألف جنيه مصري.

جدير بالذكر أن ويجز ما زال يتصدر قمة تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأغنيته الجديد البخت التى طرحها منذ عدة أيام.